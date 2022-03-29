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≡ Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного провел отчетную встречу с населением поселка Качар
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43901
Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного провел отчетную встречу с населением поселка Качар
Отправлено: 29.03.22 - 17:42
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Встреча состоялась сегодня, 29 января, в ДК "Юность". Онлайн-трансляцию с мероприятия вел городской акимат на своей страничке в Instagram. Встреча продлилась около часа. Минут 15 ушло на доклад, после чего аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ отвечал на вопросы жителей.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24553
Re: Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного...
Отправлено: 29.03.22 - 17:42
#1
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Одно и тоже, везде.Враньё и трепотня... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5169
Re: Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного...
Отправлено: 29.03.22 - 19:16
#2
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У нас в Рудном улицу Топоркова кажется прокляли , ежегодно ремонтируют, однако с приходом весны все перекрёстки разрушаются сразу и одновременно, может в этом году залить бетоном. Про горняков- Ленина уже писали здесь, именно аккуратно на выпиленных участках не прижился новый асфальт, его стоками растаявшего снега смыло,
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2960
Re: Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного...
Отправлено: 29.03.22 - 20:39
#3
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Цитата:
drakon:
Одно и тоже, везде.Враньё и трепотня


Неужели и у вас, то же самое ??? И Меркель врала и трепалась ?? :-o :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Re: Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного...
Отправлено: 29.03.22 - 23:46
#4
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Качар, городок деревенских, но вон, какие активные..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
258
Re: Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного...
Отправлено: 30.03.22 - 11:39
#5
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XXI век на дворе, а обеспечение посёлка городского типа горячей водой выдаётся, как великое достижение...
А ведь это просто стыд вселенский. Позор.
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