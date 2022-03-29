Re: Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного...

Отправлено: - 19:16

У нас в Рудном улицу Топоркова кажется прокляли , ежегодно ремонтируют, однако с приходом весны все перекрёстки разрушаются сразу и одновременно, может в этом году залить бетоном. Про горняков- Ленина уже писали здесь, именно аккуратно на выпиленных участках не прижился новый асфальт, его стоками растаявшего снега смыло,