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Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного провел отчетную встречу с населением поселка Качар
Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного провел отчетную встречу с населением поселка Качар
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