Re: Российско-украинские переговоры: РФ сократит боевые действия...

Отправлено: - 10:20

///сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, и до того, как он должен работать. После этого – ратификация в парламентах стран-гарантов и парламенте Украины. Это ключевое.//



ключевое тут то что все эти телодвижения будут похожи на

"выполнение минских соглашений".

а там еще в раде дама с косой с ядерным оружием, шоколадный барон в бронежилете на танке...

процесс лет на триста ,не менее...