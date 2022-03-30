Отправлено: - 11:19

CrazyBeaver:

они себя палили даже в рекламных акциях : "найди дешевле и мы продадим еще дешевле

Цитата:Ага, недавно, перед новым годом интересовался беспроводными наушниками Самсунг. Так вот, цена во всех этих крупных магазинах была 80 тыс не больше не меньше. А в небольших магазинах они стоили от 30 до 35 тыс. Понятно, там аренда, персонал и т.д., но такая разница меня поразила.