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≡ В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43901
В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
Отправлено: 29.03.22 - 18:46
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Для этого костанайцы ездили в Туркестанскую область, заключили договор на поставку первых 50 т этого овоща, сообщил 28 марта на аппаратном совещании заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
805
Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...
Отправлено: 29.03.22 - 18:46
#1
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Цитата:
Для этого костанайцы ездили в Туркестанскую область

А теплицы построить и ту же капусту с редисом и зеленью выращивать? Нет конечно!
Давайте обсудим.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8572
Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...
Отправлено: 29.03.22 - 18:54
#2
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Отчаянные люди,капуста это не сахар,который может длительное время спокойно лежать в мешках,капуста тем более ранняя она живая и очень быстро портится,кто будет за всем этим смотреть,перебирать её?
Кроме этого ценник меняется и может не только подорожать,а и очень быстро подешеветь.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
805
В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
Отправлено: 29.03.22 - 19:06
#3
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Добринцов, Вы поддерживаете мою мысль по теплицам?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5169
Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...
Отправлено: 29.03.22 - 19:21
#4
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Давайте немного статистики: из пятьдесят домов по улице промышленная, нас жителей трое коренной национальности, два таксиста, один сдает жильё в аренду на всякие мероприятия. В этих трёх домах нет ни у кого теплицы, в огороде только картошка. Дальше есть вопросы?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8572
Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...
Отправлено: 29.03.22 - 20:42
#5
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Цитата:
electro:
А теплицы построить и ту же капусту с редисом и зеленью выращивать

Капусту в теплицах нецелесообразно,южная молодая с полей пойдет и так цена упадет,а зелень и редиску Затоболовка и так уже давно выращивает,я одно время занимался,мороки конечно много,но в те времена работы не было никакой,только этим и жили.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
805
Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...
Отправлено: 29.03.22 - 21:59
#6
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Ну что-ж
В статье: поехали на юг (ок.3000км)-дорогу,гостиницу кто оплатил?
И это ежегодно.
Посчитайте.
А тут: выбираем участок с "голыми трубами" и строим на них теплицы.
Это всё утрировано, конечно.
Но, я думаю, мысль понятна.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8393
Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...
Отправлено: 29.03.22 - 22:24
#7
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Цитата:
electro:
А теплицы построить и ту же капусту

Ну это же утопия... это не тепличный овощ во-первых, во-вторых какие теплицы надо иметь, чтобы высадить вот такое количество рассады?

На фото меньше половины рассады только одного хозяйства из Заречного.
А это она же на поле

Капуста очень влаголюбивая культура, а последние 3 года была летняя засуха, большие затраты на неё, а урожай меньше обычного. многие хозяйства уменьшили площади под капусту, отсюда и весь дефицит на неё.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
Отправлено: 29.03.22 - 23:04
#8
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Капуста то в принципе доступная
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16546
Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...
Отправлено: 30.03.22 - 10:42
#9
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постоянно речь идет о капусте,
без которой прям получается прожить нельзя.
неужели такие огромные потребления капусты
людьми в Костанае в качестве еды?
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1903
В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
Отправлено: 30.03.22 - 11:01
#10
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Цитата:
electro:
А теплицы построить и ту же капусту с редисом и зеленью выращивать? Нет конечно! Давайте обсудим.

Ну вот представьте себе, что у вас во дворе бьёт нефтяной фонтан и за нефтью стоит очередь из жаждущих и страждущих. А вам кто-то постоянно талдычит, что нужно перекапывать огород и выращивать капусту на продажу. Вам нафига это нужно, если и так все, чего хочется, можно купить. Пусть выращивают капусту те, кому природа не дала нефти, но зато дала тепло и возможность обходиться без теплиц и подогрева.

Например, у Турции есть теплое море, мы же не осуждаем ее за развитие туризма, не кричим, что она должна развивать у себя чугуно-литейное производство. Побережье моря это такое же природное богатство, как нефть и газ. Вот кончится нефть, тогда и начнем сажать капусту.
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