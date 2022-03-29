Отправлено: - 20:42

electro:

А теплицы построить и ту же капусту с редисом и зеленью выращивать

Цитата:Капусту в теплицах нецелесообразно,южная молодая с полей пойдет и так цена упадет,а зелень и редиску Затоболовка и так уже давно выращивает,я одно время занимался,мороки конечно много,но в те времена работы не было никакой,только этим и жили.