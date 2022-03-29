В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
Отправлено: 29.03.22 - 18:46
Для этого костанайцы ездили в Туркестанскую область, заключили договор на поставку первых 50 т этого овоща, сообщил 28 марта на аппаратном совещании заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ. Читать новость
Отчаянные люди,капуста это не сахар,который может длительное время спокойно лежать в мешках,капуста тем более ранняя она живая и очень быстро портится,кто будет за всем этим смотреть,перебирать её? Кроме этого ценник меняется и может не только подорожать,а и очень быстро подешеветь.
Давайте немного статистики: из пятьдесят домов по улице промышленная, нас жителей трое коренной национальности, два таксиста, один сдает жильё в аренду на всякие мероприятия. В этих трёх домах нет ни у кого теплицы, в огороде только картошка. Дальше есть вопросы?
electro: А теплицы построить и ту же капусту с редисом и зеленью выращивать
Капусту в теплицах нецелесообразно,южная молодая с полей пойдет и так цена упадет,а зелень и редиску Затоболовка и так уже давно выращивает,я одно время занимался,мороки конечно много,но в те времена работы не было никакой,только этим и жили.
Ну что-ж В статье: поехали на юг (ок.3000км)-дорогу,гостиницу кто оплатил? И это ежегодно. Посчитайте. А тут: выбираем участок с "голыми трубами" и строим на них теплицы. Это всё утрировано, конечно. Но, я думаю, мысль понятна.
Ну это же утопия... это не тепличный овощ во-первых, во-вторых какие теплицы надо иметь, чтобы высадить вот такое количество рассады? На фото меньше половины рассады только одного хозяйства из Заречного. А это она же на поле Капуста очень влаголюбивая культура, а последние 3 года была летняя засуха, большие затраты на неё, а урожай меньше обычного. многие хозяйства уменьшили площади под капусту, отсюда и весь дефицит на неё.
electro: А теплицы построить и ту же капусту с редисом и зеленью выращивать? Нет конечно! Давайте обсудим.
Ну вот представьте себе, что у вас во дворе бьёт нефтяной фонтан и за нефтью стоит очередь из жаждущих и страждущих. А вам кто-то постоянно талдычит, что нужно перекапывать огород и выращивать капусту на продажу. Вам нафига это нужно, если и так все, чего хочется, можно купить. Пусть выращивают капусту те, кому природа не дала нефти, но зато дала тепло и возможность обходиться без теплиц и подогрева.
Например, у Турции есть теплое море, мы же не осуждаем ее за развитие туризма, не кричим, что она должна развивать у себя чугуно-литейное производство. Побережье моря это такое же природное богатство, как нефть и газ. Вот кончится нефть, тогда и начнем сажать капусту.
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