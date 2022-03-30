Отправлено: - 09:21

Вчера очередные переговоры между РФ и Украиной прошли в Стамбуле. Речь шла за перемирие, есть требования с обоих сторон, посмотрим чем закончится. Соответственно будут рассматривать на уровне глав государств. Если будут тянут время, тогда перегруппируются и далее конфликт продолжится.Пропаганда с обоих сторон работает, типа деэскалация со стороны РФ в Киевской и Черниговской областях и.т.д. Одни говорят мы побеждаем. другие. что они побеждают и.т.д.Вчера на фоне переговоров, ниже ссылку дам, И.И.Стрелков на площадке РОЙ ТВ сказал, что у российских войск не хватает живой силы и резерва, поэтому пошли на частичную деэскалацию. С его слов нужна мобилизация, минимум 200 тысяч человек призвать. Он на мой взгляд желаемое за действительное не выдаёт, говорит всё как сложилось в реалиях. При этом наверняка владеет информацией с полей сражения.Подробнее здесь: