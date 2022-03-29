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≡ Пешеход погиб в результате столкновения трех машин в Тобыле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43900
Пешеход погиб в результате столкновения трех машин в Тобыле
Отправлено: 29.03.22 - 23:41
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ДТП произошло сегодня около 18:00 на улице Ленина в городе Тобыл. В результате столкновения трех машин погиб человек. Подробности трагического происшествия сообщила пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Пешеход погиб в результате столкновения трех машин в Тобыле
Отправлено: 29.03.22 - 23:41
#1
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Иногда думаешь, что лучше б по таким улицам асфальт не проводили..
Наримановка, Фролова, часть Баймагамбетова, в Тобыле..
Даже по дворам .

[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 23:42]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10969
Re: Пешеход погиб в результате столкновения трех машин в Тобыле
Отправлено: 30.03.22 - 09:10
#2
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По группам уже видосик гуляет , где пешеход этот разорваный пополам лежит. Жуткая смерть.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
407
Пешеход погиб в результате столкновения трех машин в Тобыле
Отправлено: 30.03.22 - 09:21
#3
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Цитата:
Vit:
По группам уже видосик гуляет , где пешеход этот разорваный пополам лежит. Жуткая смерть.

Мы получали это видео.
Но в редакции уже давно была выработана журналистская этика: подобные видео мы не публикуем.
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