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≡ Руководители трех торговых сетей снова подписали меморандумы с акиматом Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43900
Руководители трех торговых сетей снова подписали меморандумы с акиматом Костаная
Отправлено: 29.03.22 - 16:56
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Произошло это вчера, 28 марта. Цель прежняя — сдерживать цены на социально-значимые продукты. Ради этого магазины обязуются держать торговую надбавку на товары 19 наименований не выше 5%.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2447
Re: Руководители трех торговых сетей снова подписали меморандумы...
Отправлено: 29.03.22 - 16:56
#1
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когда будет меморандум на офисную бумагу?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8393
Руководители трех торговых сетей снова подписали меморандумы с акиматом Костаная
Отправлено: 29.03.22 - 17:10
#2
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Цитата:
юля елиссева:
когда будет меморандум на офисную бумагу?

пусть европа тебе поставляет, а не Россия :-P Или слабо отказаться от товара "всемирно признанного агрессора", а юлька-шпулька ;-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
256
Re: Руководители трех торговых сетей снова подписали меморандумы...
Отправлено: 30.03.22 - 09:09
#3
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Боюсь, народ снова всё поймёт неправильно...
Рост цен этот меморандум не остановит.
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