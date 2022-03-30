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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16022
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 03:23
#211
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Цитата:
abaika95:
Куплю всё-таки аргентинское белое чтобы отметить

А что отмечаете, если не секрет?)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
256
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 08:56
#212
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Цитата:
maxsaf:
что отмечаете

Победу над нацизмом. :-)
В мае Россия закончит зачистку Украины. Чтобы два раза не праздновать одно и то же. :-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16535
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 08:58
#213
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2872
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 09:21
#214
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Вчера очередные переговоры между РФ и Украиной прошли в Стамбуле. Речь шла за перемирие, есть требования с обоих сторон, посмотрим чем закончится. Соответственно будут рассматривать на уровне глав государств. Если будут тянут время, тогда перегруппируются и далее конфликт продолжится.

Пропаганда с обоих сторон работает, типа деэскалация со стороны РФ в Киевской и Черниговской областях и.т.д. Одни говорят мы побеждаем. другие. что они побеждают и.т.д.

Вчера на фоне переговоров, ниже ссылку дам, И.И.Стрелков на площадке РОЙ ТВ сказал, что у российских войск не хватает живой силы и резерва, поэтому пошли на частичную деэскалацию. С его слов нужна мобилизация, минимум 200 тысяч человек призвать. Он на мой взгляд желаемое за действительное не выдаёт, говорит всё как сложилось в реалиях. При этом наверняка владеет информацией с полей сражения.

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2872
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 09:28
#215
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Посмотрим подпишут ли в ближайшее время Договор о перемирии или нет. Там гарантами безопасности Украины являются США, Китай, Россия, Турция, Великобритания, Германия, Канада, Польша, Италия и Израиль. Территории Крыма и ДНР И ЛРН якобы пока указанный Договор не будет касаться.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16535
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 09:30
#216
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16535
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 09:35
#217
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16535
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 09:47
#218
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