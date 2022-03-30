Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-0°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 83% влажность
  • З-ЮЗ, 8.39 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Тобол» третий раз в сезоне поделил очки в очной серии с «Каспием» в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43899
«Тобол» третий раз в сезоне поделил очки в очной серии с «Каспием» в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу
Отправлено: 30.03.22 - 02:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хозяева очень уверенно начали первый матч, проходивший на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», и через две с половиной минуты после старта вели в счете 10:0.
Читать новость

lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
461
Re: «Тобол» третий раз в сезоне поделил очки в очной серии с...
Отправлено: 30.03.22 - 02:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а трансляции есть где-нибудь? я б посмотрел)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS