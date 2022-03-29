Отправлено: - 16:40

elektron:

Но это же не суть так важно?!

Цитата:Хочу узнать правила.Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы на маленьком смартфоне, да и заглавные буквы думаю тоже писал не все с большой буквы.Ладно, этот вопрос задам администрации..