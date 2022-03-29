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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 16:40
#196
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Цитата:
elektron:
Но это же не суть так важно?!

Хочу узнать правила.
Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы на маленьком смартфоне, да и заглавные буквы думаю тоже писал не все с большой буквы.
Ладно, этот вопрос задам администрации..
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16528
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 16:41
#197
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Цитата:
Muad Dib:
Великобритания дала разрешение добровольцам воевать в Украине. Польша разрешила добровольцам воевать в Украине. Латвия разрешила добровольцам воевать в Украине Израиль дал разрешение добровольцам воевать на Украине. + Дания + Хорватия


это первый пост этой провокационной ветки.
в завершении ветки могу сообщить результат,
Шойгу сегодня озвучил
///В ходе специальной военной операции России на Украине за последние две недели
уничтожены почти 600 иностранных наемников, заявил министр обороны.
При этом более 500 наемников сбежало,покинув Украину, отметил Шойгу.//

[Исправлено: alex_60, 29.03.2022 - 18:08]
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1901
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 16:51
#198
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Цитата:
111:
Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы на маленьком смартфоне

Иногда за простые описки людям приходится расплачиваться гораздо дороже, чем банальная блокировка на форуме. Так что берегите свой пальчик, хорошо подумайте и получше прицельтесь, прежде чем совать его куда попало.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 17:06
#199
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Цитата:
Маркс:
Иногда за простые описки людям приходится

Потому и спрашиваю про новые правила, которые тут за месяц поменялись оказывается.
Надо учебник русского наверно брать с собой со смартфоном уже..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16020
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 19:04
#200
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Цитата:
111:
Разлюбил свой народ то?

Мои в ЛНР ;-) больше не прячутся, жизнь наладилась, ходят на фитнесс и в бассейн :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 19:58
#201
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Цитата:
maxsaf:
Мои в ЛНР

Ох, а как ты за 30 миллионов то оскорбленных украинцев чесал..
Которые оскорбились за букву Х..
А вот смерть детишек, у этих 30ти миллионов населения, так себе..
Не оскорбление..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16020
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 20:23
#202
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Цитата:
lavprof:
Извините, но зачем режим дурачка то включать?

Включать? :lol: это перманентное состояние :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16020
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 20:25
#203
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Цитата:
111:
Которые оскорбились за букву Х..

А ты был среди тех, кто оскорблял. Защитничек ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16020
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 20:28
#204
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Цитата:
111:
Вы схитрили. Чтобы потом кричать.. Надо было сразу говорить про мемориал.

Да там по одному названию понятно, о чем речь. Аллея ангелов. И гуглить не надо
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12140
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 20:52
#205
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По всей видимости можно закрывать ветку
Россия всё.
Теперь просто будет через своих пропагандистов доказыать что она и не планировала свергать зеленского
Это единственное что у нее хорошо получается
А Украина теперь будет считаться самой сильной державой Европы
Куплю всё-таки аргентинское белое чтобы отметить
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 20:53
#206
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Цитата:
maxsaf:
ты был среди тех, кто оскорблял

Покажи?
Ну или опять врешь?
Говорил про советское время, да, тогда были и хохлы и казачата..
Про это время напомни ка...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1948
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 00:26
#207
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1948
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 00:28
#208
Комментарий проходит проверку.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1092
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 00:58
#209
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Цитата:
abaika95: Куплю всё-таки аргентинское белое чтобы отметить

Зря торопишься.
Через несколько дней все будут говорить только про газ за рубли.
В это время уже будет идти зачистка донбасской группировки ВСУ, и про них никто на Западе и не вспомнит на фоне газовой проблемы.
Кстати, Россия из Сирии сколько раз "уходила"?
Готов поставить литр коньяка против бутылки пива, что всё ещё только начинается.
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