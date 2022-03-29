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Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Куратор темы: Muad Dib
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 16:40
Цитата:
Хочу узнать правила.
Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы на маленьком смартфоне, да и заглавные буквы думаю тоже писал не все с большой буквы.
Ладно, этот вопрос задам администрации..
elektron:
Но это же не суть так важно?!
Но это же не суть так важно?!
Хочу узнать правила.
Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы на маленьком смартфоне, да и заглавные буквы думаю тоже писал не все с большой буквы.
Ладно, этот вопрос задам администрации..
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16528
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 16:41
Цитата:
это первый пост этой провокационной ветки.
в завершении ветки могу сообщить результат,
Шойгу сегодня озвучил
///В ходе специальной военной операции России на Украине за последние две недели
уничтожены почти 600 иностранных наемников, заявил министр обороны.
При этом более 500 наемников сбежало,покинув Украину, отметил Шойгу.//
[Исправлено: alex_60, 29.03.2022 - 18:08]
Muad Dib:
Великобритания дала разрешение добровольцам воевать в Украине. Польша разрешила добровольцам воевать в Украине. Латвия разрешила добровольцам воевать в Украине Израиль дал разрешение добровольцам воевать на Украине. + Дания + Хорватия
Великобритания дала разрешение добровольцам воевать в Украине. Польша разрешила добровольцам воевать в Украине. Латвия разрешила добровольцам воевать в Украине Израиль дал разрешение добровольцам воевать на Украине. + Дания + Хорватия
это первый пост этой провокационной ветки.
в завершении ветки могу сообщить результат,
Шойгу сегодня озвучил
///В ходе специальной военной операции России на Украине за последние две недели
уничтожены почти 600 иностранных наемников, заявил министр обороны.
При этом более 500 наемников сбежало,покинув Украину, отметил Шойгу.//
[Исправлено: alex_60, 29.03.2022 - 18:08]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1901
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 16:51
Цитата:
Иногда за простые описки людям приходится расплачиваться гораздо дороже, чем банальная блокировка на форуме. Так что берегите свой пальчик, хорошо подумайте и получше прицельтесь, прежде чем совать его куда попало.
111:
Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы на маленьком смартфоне
Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы на маленьком смартфоне
Иногда за простые описки людям приходится расплачиваться гораздо дороже, чем банальная блокировка на форуме. Так что берегите свой пальчик, хорошо подумайте и получше прицельтесь, прежде чем совать его куда попало.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 17:06
Цитата:
Потому и спрашиваю про новые правила, которые тут за месяц поменялись оказывается.
Надо учебник русского наверно брать с собой со смартфоном уже..
Маркс:
Иногда за простые описки людям приходится
Иногда за простые описки людям приходится
Потому и спрашиваю про новые правила, которые тут за месяц поменялись оказывается.
Надо учебник русского наверно брать с собой со смартфоном уже..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 19:04
Цитата:
Мои в ЛНР больше не прячутся, жизнь наладилась, ходят на фитнесс и в бассейн
111:
Разлюбил свой народ то?
Разлюбил свой народ то?
Мои в ЛНР больше не прячутся, жизнь наладилась, ходят на фитнесс и в бассейн
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 19:58
Цитата:
Ох, а как ты за 30 миллионов то оскорбленных украинцев чесал..
Которые оскорбились за букву Х..
А вот смерть детишек, у этих 30ти миллионов населения, так себе..
Не оскорбление..
maxsaf:
Мои в ЛНР
Мои в ЛНР
Ох, а как ты за 30 миллионов то оскорбленных украинцев чесал..
Которые оскорбились за букву Х..
А вот смерть детишек, у этих 30ти миллионов населения, так себе..
Не оскорбление..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 20:23
Цитата:
Включать? это перманентное состояние
lavprof:
Извините, но зачем режим дурачка то включать?
Извините, но зачем режим дурачка то включать?
Включать? это перманентное состояние
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 20:25
Цитата:
А ты был среди тех, кто оскорблял. Защитничек
111:
Которые оскорбились за букву Х..
Которые оскорбились за букву Х..
А ты был среди тех, кто оскорблял. Защитничек
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 20:28
Цитата:
Да там по одному названию понятно, о чем речь. Аллея ангелов. И гуглить не надо
111:
Вы схитрили. Чтобы потом кричать.. Надо было сразу говорить про мемориал.
Вы схитрили. Чтобы потом кричать.. Надо было сразу говорить про мемориал.
Да там по одному названию понятно, о чем речь. Аллея ангелов. И гуглить не надо
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12140
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 20:52
По всей видимости можно закрывать ветку
Россия всё.
Теперь просто будет через своих пропагандистов доказыать что она и не планировала свергать зеленского
Это единственное что у нее хорошо получается
А Украина теперь будет считаться самой сильной державой Европы
Куплю всё-таки аргентинское белое чтобы отметить
Россия всё.
Теперь просто будет через своих пропагандистов доказыать что она и не планировала свергать зеленского
Это единственное что у нее хорошо получается
А Украина теперь будет считаться самой сильной державой Европы
Куплю всё-таки аргентинское белое чтобы отметить
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 20:53
Цитата:
Покажи?
Ну или опять врешь?
Говорил про советское время, да, тогда были и хохлы и казачата..
Про это время напомни ка...
maxsaf:
ты был среди тех, кто оскорблял
ты был среди тех, кто оскорблял
Покажи?
Ну или опять врешь?
Говорил про советское время, да, тогда были и хохлы и казачата..
Про это время напомни ка...
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 00:26
Комментарий проходит проверку.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 00:28
Комментарий проходит проверку.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1092
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 30.03.22 - 00:58
Цитата:
Зря торопишься.
Через несколько дней все будут говорить только про газ за рубли.
В это время уже будет идти зачистка донбасской группировки ВСУ, и про них никто на Западе и не вспомнит на фоне газовой проблемы.
Кстати, Россия из Сирии сколько раз "уходила"?
Готов поставить литр коньяка против бутылки пива, что всё ещё только начинается.
abaika95: Куплю всё-таки аргентинское белое чтобы отметить
Зря торопишься.
Через несколько дней все будут говорить только про газ за рубли.
В это время уже будет идти зачистка донбасской группировки ВСУ, и про них никто на Западе и не вспомнит на фоне газовой проблемы.
Кстати, Россия из Сирии сколько раз "уходила"?
Готов поставить литр коньяка против бутылки пива, что всё ещё только начинается.
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