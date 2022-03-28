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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 470 из 470«1...468469470
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Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16020
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 10:39
#7036
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Германия, где думаете рубли брать на покупку российского газа?))
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
926
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 10:51
#7037
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Цитата:
maxsaf:
где думаете рубли брать

Ну этой бумаги то полно)) Это же для электората ОРТ и РТР громко заявили,а в чём проблема сделать конвертацию? Хоть за фунтики ты этот газ продавай.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2742
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 11:11
#7038
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Цитата:
maxsaf:
Германия, где думаете рубли брать на покупку российского газа?


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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
254
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 11:14
#7039
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Цитата:
maxsaf:

Два-три месяца похорохорятся, на сшанский СПГ покивают, а после окончания зачистки Украины начнут санкции отменять. Ибо подготовка к зиме начнётся. Подземные хранилища надо будет заполнять. Придётся рубли зарабатывать - продавать России всё, что ей нужно будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16020
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 12:12
#7040
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Цитата:
Сабыр:
в чём проблема сделать конвертацию?

Ну без свифта это не так просто ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24553
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 14:03
#7041
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Цитата:
Козлов я:
Германия, где думаете рубли брать

Это, наверное из Казахстана,
поставка гпза - идёт.
У России, столько ослов - нету... :lol: ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1091
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 15:27
#7042
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Цитата:
Сабыр:
Хоть за фунтики ты этот газ продавай.

И кому нужны эти фунтики, если за них ничего Россия купить не сможет?
А также и евро с долларом?
Цитата:
Сабыр:
этой бумаги то полно

Вот именно, что бумага. А рублей нет. Вот печалька...
Прям хоть продавай что-нибудь за рубли...
Это что же, санкции отменять?!
И ведь возврата к евро в торговле газом, а в перспективе и другими сырьём и продовольствием из России, уже не будет.
И чем газ заместить? Мазутом? Так он тоже во многом из России? Углём? Да что вы говорите, неужели?! Ага, везде в топливе десятки процентов импорта Европой из России было.
Обогащённый уран, это 50% мирового производства тоже Россия...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16020
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.03.22 - 08:32
#7043
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Заехал после работы в Walmart - масло какое хочешь, сахар - распродажа. Просрочка наверное, надо у Абайки спросить - он шарит ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.22 - 00:01
#7044
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Наши степи..



Это когда я свою кухарку учил ездить, заехали не знаю куда.
Где то между тарановским и аулиекольским районом..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.22 - 00:04
#7045
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Прикольное фото, 2018.
Они что то там упали и я их сфотал..
Одна из них моя кухарка..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9899
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.22 - 00:08
#7046
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2017.
Спасение ежика, помним?

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