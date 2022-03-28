Отправлено: - 15:27

Сабыр:

Хоть за фунтики ты этот газ продавай.

Сабыр:

этой бумаги то полно

Цитата:И кому нужны эти фунтики, если за них ничего Россия купить не сможет?А также и евро с долларом?Цитата:Вот именно, что бумага. А рублей нет. Вот печалька...Прям хоть продавай что-нибудь за рубли...Это что же, санкции отменять?!И ведь возврата к евро в торговле газом, а в перспективе и другими сырьём и продовольствием из России, уже не будет.И чем газ заместить? Мазутом? Так он тоже во многом из России? Углём? Да что вы говорите, неужели?! Ага, везде в топливе десятки процентов импорта Европой из России было.Обогащённый уран, это 50% мирового производства тоже Россия...