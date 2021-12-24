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≡ Подводим итоги независимости
 
 
Страница 3 из 3«123
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Куратор темы: Don Julio
Голосование: Вот и минуло 30 лет независимости, и подводя черту, каковы ваши личные итоги? 
Закончилось 26.12.2021 - 06:00:00
» Да, вроде и раньше, нормально жили
68 %		 68.57 % (24)
» Я раньше был никем, а сейчас владелец заводов, газет, пароходов.
5 %		 5.71 % (2)
» Я не жил при СССР, но знаю, как все было плохо, не то что сейчас
5 %		 5.71 % (2)
» Мне параллельно, я в Казахстане не живу.
14 %		 14.29 % (5)
Всего проголосовало: 35

Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
873
Подводим итоги независимости
Отправлено: 24.12.21 - 00:20
#31
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Цитата:
111:
Твоей ангажированности только можно позавидовать.. Учись, делать опросы..

Прошу выражаться по существу, обвинения оставь для флуда, а советы, для своей, как ей жарить борщ и махать лопаптой.
;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9876
Подводим итоги независимости
Отправлено: 24.12.21 - 00:58
#32
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Цитата:
Don Julio:
Прошу выражаться по существу,

Это и есть по существу, насчет только коррупционеров..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2742
Подводим итоги независимости
Отправлено: 26.12.21 - 10:59
#33
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16019
Подводим итоги независимости
Отправлено: 07.01.22 - 11:57
#34
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Тема ещё актуальна? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9876
Подводим итоги независимости
Отправлено: 29.03.22 - 22:43
#35
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Ну так каковы итоги...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16019
Подводим итоги независимости
Отправлено: 29.03.22 - 22:49
#36
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Цитата:
111:
Ну так каковы итоги...

Сильная зависимость :lol:
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Страница 3 из 3«123
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