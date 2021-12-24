Голосование: Вот и минуло 30 лет независимости, и подводя черту, каковы ваши личные итоги? Закончилось 26.12.2021 - 06:00:00 » Да, вроде и раньше, нормально жили

68.57 % (24) » Я раньше был никем, а сейчас владелец заводов, газет, пароходов.

5.71 % (2) » Я не жил при СССР, но знаю, как все было плохо, не то что сейчас

5.71 % (2) » Мне параллельно, я в Казахстане не живу.

14.29 % (5) Всего проголосовало: 35



