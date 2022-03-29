Отправлено: - 21:40

Тимур Гафуров:

Редакция не проверяет видео на нарушения. Поэтому и было принято решение о запрете на публикацию видероликов. Модераторам дано указание заменять ролики ссылками на них.

Тимур Гафуров:

В этой ветке 200 комментов. Хотя бы номер укажите, чтобы я понял, о чем речь.

Тимур Гафуров:

Вопросы пользователей по этому поводу были удалены, потому что задавать их нужно либо в личке, либо в ветке Вопросы редакции.

[Исправлено: elektron, 29.03.2022 - 16:41]

Цитата:Но изначально видео было пропущено.Цитата:Про "жертву" забыли, можно сказать, хотя осадок остался. Если, что комментарий 156Цитата:понял. Спасибо