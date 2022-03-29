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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9041
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:40
#4001
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Редакция не проверяет видео на нарушения. Поэтому и было принято решение о запрете на публикацию видероликов. Модераторам дано указание заменять ролики ссылками на них.

Но изначально видео было пропущено.Цитата:
Тимур Гафуров:
В этой ветке 200 комментов. Хотя бы номер укажите, чтобы я понял, о чем речь.

Про "жертву" забыли, можно сказать, хотя осадок остался. Если, что комментарий 156Цитата:
Тимур Гафуров:
Вопросы пользователей по этому поводу были удалены, потому что задавать их нужно либо в личке, либо в ветке Вопросы редакции.

понял. Спасибо

[Исправлено: elektron, 29.03.2022 - 16:41]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16528
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:47
#4002
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просьба опубликовать перечень
экстремистских лозунгов, запрещенных в РК.
чтобы понятней было.
например - алла я в бар, это
допустимо?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1068
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:49
#4003
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Цитата:
Маркс:
Хорошо бы все удаленные комментарии отправлять в личку написавшему с пометками о найденных нарушениях и именем модератора, все-таки комментирующий тоже затрачивает время и какой-то труд в написание написание сообщений.

Мы обсудим это предложение. Но при нынешнем количестве нарушений это означает существенное увеличение нагрузки на модераторов. И вряд ли редакция может себе позволить новые расходы. Сейчас мы стараемся пояснять в личке авторам удаленных комментариев о причине удаления. Но делаем это только в случае, когда видим, что комментатор может не знать о том, какой пункт правил он нарушил.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1068
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:52
#4004
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Цитата:
elektron:
Там всё в порядке, позавчера выпустили одного

Что значит выпустили? Форум - это не зоопарк и не цирк. Срок наказания для пользователя, переведенного в режим чтения, был озвучен. Он закончился. Пользователь был переведен в режим премодерации, а после 30-ти комментариев без нарушений - в статус полноправных. В чем суть ваших претензий к редакции?
Цитата:
elektron:
Ну редакции так выгодно наверное?

В чем именно выгода редакции?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1068
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:57
#4005
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Цитата:
elektron:
Но изначально видео было пропущено.

Модератору напомнил про мое указание. Надеюсь, что это не повторится.
Цитата:
elektron:

elektron:
Если, что комментарий 156

Комментарий удален за личный выпад с оскорблением
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1068
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:59
#4006
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Цитата:
alex_60:
просьба опубликовать перечень экстремистских лозунгов, запрещенных в РК.

Вопрос не по адресу. В прокуратуру обратитесь.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
805
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 22:16
#4007
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А давайте организуем встречу редакции и читателей! Санврач разрешила. Баурсаки, чай, молоко и конфеты торжественно возложим на Добринцова (скинемся, сколько скажете). Познакомимся, пообщаемся.
Нужна дата. И согласие.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8393
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 22:33
#4008
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Цитата:
electro:
А давайте организуем встречу редакции и читателей! Санврач разрешила. Баурсаки, чай, молоко и конфеты торжественно возложим на Добринцова (скинемся, сколько скажете). Познакомимся, пообщаемся. Нужна дата. И согласие.

4 апреля - 20 лет НАШЕЙ! Юбилей, как никак!
Вряд ли можно рассчитывать на торжества в наше нелегкое время, но юбилейный номер на следующей неделе стоит ждать? или всё рутина?
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