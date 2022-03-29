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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9041
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:40
Цитата:
Но изначально видео было пропущено.Цитата:
Про "жертву" забыли, можно сказать, хотя осадок остался. Если, что комментарий 156Цитата:
понял. Спасибо
[Исправлено: elektron, 29.03.2022 - 16:41]
Тимур Гафуров:
Редакция не проверяет видео на нарушения. Поэтому и было принято решение о запрете на публикацию видероликов. Модераторам дано указание заменять ролики ссылками на них.
Редакция не проверяет видео на нарушения. Поэтому и было принято решение о запрете на публикацию видероликов. Модераторам дано указание заменять ролики ссылками на них.
Но изначально видео было пропущено.Цитата:
Тимур Гафуров:
В этой ветке 200 комментов. Хотя бы номер укажите, чтобы я понял, о чем речь.
В этой ветке 200 комментов. Хотя бы номер укажите, чтобы я понял, о чем речь.
Про "жертву" забыли, можно сказать, хотя осадок остался. Если, что комментарий 156Цитата:
Тимур Гафуров:
Вопросы пользователей по этому поводу были удалены, потому что задавать их нужно либо в личке, либо в ветке Вопросы редакции.
Вопросы пользователей по этому поводу были удалены, потому что задавать их нужно либо в личке, либо в ветке Вопросы редакции.
понял. Спасибо
[Исправлено: elektron, 29.03.2022 - 16:41]
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16528
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:47
просьба опубликовать перечень
экстремистских лозунгов, запрещенных в РК.
чтобы понятней было.
например - алла я в бар, это
допустимо?
экстремистских лозунгов, запрещенных в РК.
чтобы понятней было.
например - алла я в бар, это
допустимо?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:49
Цитата:
Мы обсудим это предложение. Но при нынешнем количестве нарушений это означает существенное увеличение нагрузки на модераторов. И вряд ли редакция может себе позволить новые расходы. Сейчас мы стараемся пояснять в личке авторам удаленных комментариев о причине удаления. Но делаем это только в случае, когда видим, что комментатор может не знать о том, какой пункт правил он нарушил.
Маркс:
Хорошо бы все удаленные комментарии отправлять в личку написавшему с пометками о найденных нарушениях и именем модератора, все-таки комментирующий тоже затрачивает время и какой-то труд в написание написание сообщений.
Хорошо бы все удаленные комментарии отправлять в личку написавшему с пометками о найденных нарушениях и именем модератора, все-таки комментирующий тоже затрачивает время и какой-то труд в написание написание сообщений.
Мы обсудим это предложение. Но при нынешнем количестве нарушений это означает существенное увеличение нагрузки на модераторов. И вряд ли редакция может себе позволить новые расходы. Сейчас мы стараемся пояснять в личке авторам удаленных комментариев о причине удаления. Но делаем это только в случае, когда видим, что комментатор может не знать о том, какой пункт правил он нарушил.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:52
Цитата:
Что значит выпустили? Форум - это не зоопарк и не цирк. Срок наказания для пользователя, переведенного в режим чтения, был озвучен. Он закончился. Пользователь был переведен в режим премодерации, а после 30-ти комментариев без нарушений - в статус полноправных. В чем суть ваших претензий к редакции?
Цитата:
В чем именно выгода редакции?
elektron:
Там всё в порядке, позавчера выпустили одного
Там всё в порядке, позавчера выпустили одного
Что значит выпустили? Форум - это не зоопарк и не цирк. Срок наказания для пользователя, переведенного в режим чтения, был озвучен. Он закончился. Пользователь был переведен в режим премодерации, а после 30-ти комментариев без нарушений - в статус полноправных. В чем суть ваших претензий к редакции?
Цитата:
elektron:
Ну редакции так выгодно наверное?
Ну редакции так выгодно наверное?
В чем именно выгода редакции?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:57
Цитата:
Модератору напомнил про мое указание. Надеюсь, что это не повторится.
Цитата:
Комментарий удален за личный выпад с оскорблением
elektron:
Но изначально видео было пропущено.
Но изначально видео было пропущено.
Модератору напомнил про мое указание. Надеюсь, что это не повторится.
Цитата:
elektron:
elektron:
Если, что комментарий 156
elektron:
Если, что комментарий 156
Комментарий удален за личный выпад с оскорблением
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 21:59
Цитата:
Вопрос не по адресу. В прокуратуру обратитесь.
alex_60:
просьба опубликовать перечень экстремистских лозунгов, запрещенных в РК.
просьба опубликовать перечень экстремистских лозунгов, запрещенных в РК.
Вопрос не по адресу. В прокуратуру обратитесь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 805
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 22:16
А давайте организуем встречу редакции и читателей! Санврач разрешила. Баурсаки, чай, молоко и конфеты торжественно возложим на Добринцова (скинемся, сколько скажете). Познакомимся, пообщаемся.
Нужна дата. И согласие.
Нужна дата. И согласие.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8393
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.03.22 - 22:33
Цитата:
4 апреля - 20 лет НАШЕЙ! Юбилей, как никак!
Вряд ли можно рассчитывать на торжества в наше нелегкое время, но юбилейный номер на следующей неделе стоит ждать? или всё рутина?
electro:
А давайте организуем встречу редакции и читателей! Санврач разрешила. Баурсаки, чай, молоко и конфеты торжественно возложим на Добринцова (скинемся, сколько скажете). Познакомимся, пообщаемся. Нужна дата. И согласие.
А давайте организуем встречу редакции и читателей! Санврач разрешила. Баурсаки, чай, молоко и конфеты торжественно возложим на Добринцова (скинемся, сколько скажете). Познакомимся, пообщаемся. Нужна дата. И согласие.
4 апреля - 20 лет НАШЕЙ! Юбилей, как никак!
Вряд ли можно рассчитывать на торжества в наше нелегкое время, но юбилейный номер на следующей неделе стоит ждать? или всё рутина?
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