Отправлено: - 21:06

elektron:

Просто помощь оказать может каждый, в меру своих возможностей.

Цитата:Нет, мы со своими средними зп в 200 ойро, а то и меньше, физически не сможем помочь 30ти миллионному населению украины и нас тем более меньше в два раза..Помогает именно государство..