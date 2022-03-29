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≡ Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43897
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 09:56
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Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК. В город Катовице было доставлено 17,5 тонн гуманитарной помощи.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9841
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 21:06
#30
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Цитата:
elektron:
Просто помощь оказать может каждый, в меру своих возможностей.

Нет, мы со своими средними зп в 200 ойро, а то и меньше, физически не сможем помочь 30ти миллионному населению украины и нас тем более меньше в два раза..
Помогает именно государство..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9841
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 21:10
#31
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Цитата:
elektron:
Вот только гложут сомнения дойдёт ли помощь до адресата?

Хм..
То есть, что показывают по Ойроньюс, как беженцы получают помощь, в разных странах, это все ваше эвропейское вранье?
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
260
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 21:12
#32
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да здравствует Советский Союз!!! пусть не 16 республик, пусть 7,8, ну 10 будет. Но пусть он будет!!!
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