Отправлено: - 20:59

elektron:

нас на фирме собирали помощь, много чего отправили. А ты сам, чем помог, только рассуждать тут....

[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 21:02]

Цитата:Ты хочешь померяться?Кто богаче?Конечно ты..Тут спору нет.Только это помощь государства.Ты это не понял?