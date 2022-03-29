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≡ Дефицита офисной бумаги в Казахстане не будет - министр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43897
Дефицита офисной бумаги в Казахстане не будет - министр
Отправлено: 29.03.22 - 14:16
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Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал рост цен на офисную бумагу и заверил, что дефицита в Казахстане не будет. Журналисты отметили, что цены на бумагу в магазинах растут.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9841
Re: Дефицита офисной бумаги в Казахстане не будет - министр
Отправлено: 29.03.22 - 14:16
#1
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В Каспии еле как по 3200 взял..
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
966
Re: Дефицита офисной бумаги в Казахстане не будет - министр
Отправлено: 29.03.22 - 15:16
#2
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ну так поставщик Россиия-61%, у них встал завод (не хватало хим. элементов для отбеливания бумаги из за нюансов поставок)
И все стало как с сахором.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1901
Дефицита офисной бумаги в Казахстане не будет - министр
Отправлено: 29.03.22 - 15:51
#3
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Уже давно пора избавляться от бумаги. Сколько ее тратится на всякие рекламы, какие-то квитанции, накладные, счета фактуры. Покупал флэшку в магазине, так с собой еще ворох бумаг дали, чтобы все это просто выкинулось на помойку. Куда не глянешь, везде тратятся тонны ненужной бумаги, без которой легко можно обойтись. Но мы же не хотим экономить, да и не привыкли. Все боятся отступить от заветов отцов и дедов, что без бумажки ты ... никто и ничего не добьешься. Если не будешь совать бумажную рекламу в руки и в почтовые ящики, то твой бизнес умрет, а кроме этого, так положено на прогрессивном западе. А на самом деле эти бумажки просто перекочевывают в близлежащие урны, потому что у нас другой менталитет. Раз что-то пытаются навязать, значит это никому не нужно. Вот буклеты с рекламой сахара никто же никогда не видел и ничего. Надеюсь, что хоть нехватка бумаги немного приостановит этот безумный бумажный круговорот.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2955
Re: Дефицита офисной бумаги в Казахстане не будет - министр
Отправлено: 29.03.22 - 21:04
#4
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Зачем СПЕЦИАЛЬНЫМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ органам контролировать, это же рынок, да и эти товары не относятся к социально-значимым

Не будут брать по 6 000 тенге, а будут по 3 000 тенге, потом первый скинет по 3 000 тенге, потом второй по 2 500 тенге.

Тенге уже отыгрывается: в мобильном приложении онлайн банкинге "Халык" сделал конвертацию валюты по 472 тенге за бакс.
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