Дефицита офисной бумаги в Казахстане не будет - министр

Отправлено: - 15:51

Уже давно пора избавляться от бумаги. Сколько ее тратится на всякие рекламы, какие-то квитанции, накладные, счета фактуры. Покупал флэшку в магазине, так с собой еще ворох бумаг дали, чтобы все это просто выкинулось на помойку. Куда не глянешь, везде тратятся тонны ненужной бумаги, без которой легко можно обойтись. Но мы же не хотим экономить, да и не привыкли. Все боятся отступить от заветов отцов и дедов, что без бумажки ты ... никто и ничего не добьешься. Если не будешь совать бумажную рекламу в руки и в почтовые ящики, то твой бизнес умрет, а кроме этого, так положено на прогрессивном западе. А на самом деле эти бумажки просто перекочевывают в близлежащие урны, потому что у нас другой менталитет. Раз что-то пытаются навязать, значит это никому не нужно. Вот буклеты с рекламой сахара никто же никогда не видел и ничего. Надеюсь, что хоть нехватка бумаги немного приостановит этот безумный бумажный круговорот.