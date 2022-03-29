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≡ Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43897
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 09:56
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Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК. В город Катовице было доставлено 17,5 тонн гуманитарной помощи.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9036
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:31
#15
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
259
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:39
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
259
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:42
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
259
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:45
#18
Комментарий удален модератором.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
405
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:48
#19
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Уважаемые форумчане, комментарии под номерами 13, 15, 16, 17 и 18 удалены за нарушение пункта Соглашения

Цитата:
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Напоминаю вам, что для жалоб используете специальную кнопку, пишите в личку мне или Тимуру с указанием ветки и номера комментария, либо на электронную почту.

Позицию, почему фраза "Слава Украины" остается, главный редактор Тимур Гафуров разъяснит позже, вечером. Напоминаю, он сейчас в отпуске, поэтому не может оперативно реагировать на ваши сообщения.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9036
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:51
#20
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
259
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:59
#21
Комментарий удален модератором.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9036
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 18:28
#22
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В общем на славу казахстан отправил помощь героям. :-x
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2955
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 19:51
#23
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Я думаю отправкой гум.груза занимался какой то общественный фонд: - государство Казахстан не должно заниматься такими делами. Самолёт из гос.компании всё равно летел туда для эвакуации казахстанцев.

И Россия и Украина - это дружественные нам страны. Казахстанцы, также как и китайцы помогают ЖИТЕЛЯМ Украины , а не государству Украина, точно так же как помогали жителям Донбасса.

В августе 2014 году под патронажем Международного Красного Креста в результате переговоров между Порошенко и Назарбаевым, Казахстаном была оказана гуманитарная помощь жителям Донбасса, пострадавшим в результате бомбёжек.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9841
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 20:03
#24
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Какая разница, где центр гуманитарного распределения, главное там надо, где не бомбят.
Кто то из возмущающихся хоть раз помогал бедным?
Ну дал ты ему 200 тенге.
Какая разница, что он с ними сделает, или хлеб возьмет или чекушку, его личное дело..
А иначе зачем помогать..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9841
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 20:06
#25
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Цитата:
elektron:
общем на славу казахстан отправил помощь героям

Там не героев определяют, там помогают детям, женщинам, больным..
Героев определят много позже.
Они сами себе их выберут.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9036
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 20:30
#26
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Цитата:
111:
там помогают детям, женщинам, больным..

У нас на фирме собирали помощь, много чего отправили. А ты сам, чем помог, только рассуждать тут.... :-x
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9841
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 20:59
#27
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Цитата:
elektron:
нас на фирме собирали помощь, много чего отправили. А ты сам, чем помог, только рассуждать тут....

Ты хочешь померяться?
Кто богаче?
Конечно ты..
Тут спору нет.
Только это помощь государства.
Ты это не понял?

[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 21:02]
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1478
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 21:01
#28
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Цитата:
ACROS:

Помощь доставили по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после обращения украинской стороны.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9036
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 21:04
#29
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Цитата:
111:
Ты хочешь померяться? Кто богаче?

Ни в коем разе и в мыслях не было. Просто помощь оказать может каждый, в меру своих возможностей. Вот только гложут сомнения дойдёт ли помощь до адресата? :-x
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