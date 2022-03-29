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Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43897
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 09:56
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК. В город Катовице было доставлено 17,5 тонн гуманитарной помощи.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9036
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:31
Комментарий удален модератором.
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:39
Комментарий удален модератором.
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:42
Комментарий удален модератором.
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:45
Комментарий удален модератором.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 405
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:48
Уважаемые форумчане, комментарии под номерами 13, 15, 16, 17 и 18 удалены за нарушение пункта Соглашения
Цитата:
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2.2.18. Споры с модератором в публичных темах Форума. Для связи с модераторами используйте e-mail: ng@ng.kz.
Напоминаю вам, что для жалоб используете специальную кнопку, пишите в личку мне или Тимуру с указанием ветки и номера комментария, либо на электронную почту.
Позицию, почему фраза "Слава Украины" остается, главный редактор Тимур Гафуров разъяснит позже, вечером. Напоминаю, он сейчас в отпуске, поэтому не может оперативно реагировать на ваши сообщения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9036
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:51
Комментарий удален модератором.
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:59
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9036
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 18:28
В общем на славу казахстан отправил помощь героям.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2955
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 19:51
Я думаю отправкой гум.груза занимался какой то общественный фонд: - государство Казахстан не должно заниматься такими делами. Самолёт из гос.компании всё равно летел туда для эвакуации казахстанцев.
И Россия и Украина - это дружественные нам страны. Казахстанцы, также как и китайцы помогают ЖИТЕЛЯМ Украины , а не государству Украина, точно так же как помогали жителям Донбасса.
В августе 2014 году под патронажем Международного Красного Креста в результате переговоров между Порошенко и Назарбаевым, Казахстаном была оказана гуманитарная помощь жителям Донбасса, пострадавшим в результате бомбёжек.
И Россия и Украина - это дружественные нам страны. Казахстанцы, также как и китайцы помогают ЖИТЕЛЯМ Украины , а не государству Украина, точно так же как помогали жителям Донбасса.
В августе 2014 году под патронажем Международного Красного Креста в результате переговоров между Порошенко и Назарбаевым, Казахстаном была оказана гуманитарная помощь жителям Донбасса, пострадавшим в результате бомбёжек.
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 20:03
Какая разница, где центр гуманитарного распределения, главное там надо, где не бомбят.
Кто то из возмущающихся хоть раз помогал бедным?
Ну дал ты ему 200 тенге.
Какая разница, что он с ними сделает, или хлеб возьмет или чекушку, его личное дело..
А иначе зачем помогать..
Кто то из возмущающихся хоть раз помогал бедным?
Ну дал ты ему 200 тенге.
Какая разница, что он с ними сделает, или хлеб возьмет или чекушку, его личное дело..
А иначе зачем помогать..
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 20:06
Цитата:
Там не героев определяют, там помогают детям, женщинам, больным..
Героев определят много позже.
Они сами себе их выберут.
elektron:
общем на славу казахстан отправил помощь героям
общем на славу казахстан отправил помощь героям
Там не героев определяют, там помогают детям, женщинам, больным..
Героев определят много позже.
Они сами себе их выберут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9036
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 20:30
Цитата:
У нас на фирме собирали помощь, много чего отправили. А ты сам, чем помог, только рассуждать тут....
111:
там помогают детям, женщинам, больным..
там помогают детям, женщинам, больным..
У нас на фирме собирали помощь, много чего отправили. А ты сам, чем помог, только рассуждать тут....
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 20:59
Цитата:
Ты хочешь померяться?
Кто богаче?
Конечно ты..
Тут спору нет.
Только это помощь государства.
Ты это не понял?
[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 21:02]
elektron:
нас на фирме собирали помощь, много чего отправили. А ты сам, чем помог, только рассуждать тут....
нас на фирме собирали помощь, много чего отправили. А ты сам, чем помог, только рассуждать тут....
Ты хочешь померяться?
Кто богаче?
Конечно ты..
Тут спору нет.
Только это помощь государства.
Ты это не понял?
[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 21:02]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1478
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 21:01
Цитата:
Помощь доставили по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после обращения украинской стороны.
ACROS:
Помощь доставили по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после обращения украинской стороны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9036
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 21:04
Цитата:
Ни в коем разе и в мыслях не было. Просто помощь оказать может каждый, в меру своих возможностей. Вот только гложут сомнения дойдёт ли помощь до адресата?
111:
Ты хочешь померяться? Кто богаче?
Ты хочешь померяться? Кто богаче?
Ни в коем разе и в мыслях не было. Просто помощь оказать может каждый, в меру своих возможностей. Вот только гложут сомнения дойдёт ли помощь до адресата?
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