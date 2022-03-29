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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9822
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 16:40
#196
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Цитата:
elektron:
Но это же не суть так важно?!

Хочу узнать правила.
Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы на маленьком смартфоне, да и заглавные буквы думаю тоже писал не все с большой буквы.
Ладно, этот вопрос задам администрации..
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16522
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 16:41
#197
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Цитата:
Muad Dib:
Великобритания дала разрешение добровольцам воевать в Украине. Польша разрешила добровольцам воевать в Украине. Латвия разрешила добровольцам воевать в Украине Израиль дал разрешение добровольцам воевать на Украине. + Дания + Хорватия


это первый пост этой провокационной ветки.
в завершении ветки могу сообщить результат,
Шойгу сегодня озвучил
///В ходе специальной военной операции России на Украине за последние две недели
уничтожены почти 600 иностранных наемников, заявил министр обороны.
При этом более 500 наемников сбежало,покинув Украину, отметил Шойгу.//

[Исправлено: alex_60, 29.03.2022 - 18:08]
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1901
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 16:51
#198
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Цитата:
111:
Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы на маленьком смартфоне

Иногда за простые описки людям приходится расплачиваться гораздо дороже, чем банальная блокировка на форуме. Так что берегите свой пальчик, хорошо подумайте и получше прицельтесь, прежде чем совать его куда попало.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9822
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 17:06
#199
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Цитата:
Маркс:
Иногда за простые описки людям приходится

Потому и спрашиваю про новые правила, которые тут за месяц поменялись оказывается.
Надо учебник русского наверно брать с собой со смартфоном уже..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16001
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 19:04
#200
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Цитата:
111:
Разлюбил свой народ то?

Мои в ЛНР ;-) больше не прячутся, жизнь наладилась, ходят на фитнесс и в бассейн :lol:
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