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≡ В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43895
В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
Отправлено: 29.03.22 - 18:46
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Для этого костанайцы ездили в Туркестанскую область, заключили договор на поставку первых 50 т этого овоща, сообщил 28 марта на аппаратном совещании заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
803
Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...
Отправлено: 29.03.22 - 18:46
#1
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Цитата:
Для этого костанайцы ездили в Туркестанскую область

А теплицы построить и ту же капусту с редисом и зеленью выращивать? Нет конечно!
Давайте обсудим.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8571
Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...
Отправлено: 29.03.22 - 18:54
#2
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Отчаянные люди,капуста это не сахар,который может длительное время спокойно лежать в мешках,капуста тем более ранняя она живая и очень быстро портится,кто будет за всем этим смотреть,перебирать её?
Кроме этого ценник меняется и может не только подорожать,а и очень быстро подешеветь.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
803
В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
Отправлено: 29.03.22 - 19:06
#3
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Добринцов, Вы поддерживаете мою мысль по теплицам?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5169
Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...
Отправлено: 29.03.22 - 19:21
#4
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Давайте немного статистики: из пятьдесят домов по улице промышленная, нас жителей трое коренной национальности, два таксиста, один сдает жильё в аренду на всякие мероприятия. В этих трёх домах нет ни у кого теплицы, в огороде только картошка. Дальше есть вопросы?
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