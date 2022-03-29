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В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
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