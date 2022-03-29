Re: В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую...

Отправлено: - 18:54

Отчаянные люди,капуста это не сахар,который может длительное время спокойно лежать в мешках,капуста тем более ранняя она живая и очень быстро портится,кто будет за всем этим смотреть,перебирать её?

Кроме этого ценник меняется и может не только подорожать,а и очень быстро подешеветь.