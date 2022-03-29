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≡ Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43895
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 09:56
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Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК. В город Катовице было доставлено 17,5 тонн гуманитарной помощи.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9031
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:31
#15
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
259
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:39
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
259
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:42
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
259
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:45
#18
Комментарий удален модератором.
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
405
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:48
#19
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Уважаемые форумчане, комментарии под номерами 13, 15, 16, 17 и 18 удалены за нарушение пункта Соглашения

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Напоминаю вам, что для жалоб используете специальную кнопку, пишите в личку мне или Тимуру с указанием ветки и номера комментария, либо на электронную почту.

Позицию, почему фраза "Слава Украины" остается, главный редактор Тимур Гафуров разъяснит позже, вечером. Напоминаю, он сейчас в отпуске, поэтому не может оперативно реагировать на ваши сообщения.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9031
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:51
#20
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
259
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:59
#21
Комментарий удален модератором.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9031
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 18:28
#22
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В общем на славу казахстан отправил помощь героям. :-x
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