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2.2.18. Споры с модератором в публичных темах Форума. Для связи с модераторами используйте e-mail:

2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:...2.2.18. Споры с модератором в публичных темах Форума. Для связи с модераторами используйте e-mail: ng@ng.kz.

Уважаемые форумчане, комментарии под номерами 13, 15, 16, 17 и 18 удалены за нарушение пункта СоглашенияЦитата:Напоминаю вам, что для жалоб используете специальную кнопку, пишите в личку мне или Тимуру с указанием ветки и номера комментария, либо на электронную почту.Позицию, почему фраза "Слава Украины" остается, главный редактор Тимур Гафуров разъяснит позже, вечером. Напоминаю, он сейчас в отпуске, поэтому не может оперативно реагировать на ваши сообщения.