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≡ Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43893
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 09:56
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Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК. В город Катовице было доставлено 17,5 тонн гуманитарной помощи.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9027
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:31
#15
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
257
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:39
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
257
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:42
#17
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упорно мой вопрос удаляете. В свою очередь причину вопроса оставляете на сайте. Значит вы придерживаетесь или симпатизируете бандеровцам.
Профайл
Страница 2 из 2«12
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