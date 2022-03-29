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≡ Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43893
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 09:56
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Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК. В город Катовице было доставлено 17,5 тонн гуманитарной помощи.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2447
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 09:56
#1
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Украине надо помогать. Украина сейчас по сути борется за весь мир.

[Исправлено: Rexyn, 29.03.2022 - 10:49]
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
354
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 12:18
#2
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До Донбасса это помощь не дойдет. Разворуют и присвоят себе. Или начнут продавать в магазинах своим же жителям как получилось с польской гум.помощью.
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
256
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 12:40
#3
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и я думаю, что эта помощь не для Донбасса. Хотели бы в Донбасс отправить пошли бы более коротким путем. Что то наши власти дуркуют.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
254
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 13:54
#4
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Цитата:
viktorian85:
До Донбасса это помощь не дойдет.

Такой цели у этих "помощников" не было изначально.
Донбасс в помощи нуждается уже восемь лет. А эти проснулись только сейчас. Шлют свои посылки якобы "беженцам" в Европу.
А вот людям, оставшимся на Украине, в освобождённых районах, помощь действительно нужна. Но это же "неправильные" пострадавшие... Им помощь не нужна.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
38
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 14:52
#5
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Ни какого днр и лнр
Слава Украине
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2447
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 15:20
#6
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Цитата:
Начальник:
Слава Украине

Героям Слава!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2447
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 15:21
#7
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Цитата:
viktorian85:
До Донбасса это помощь не дойдет.

Кто этих сепаратистов породил, тот пусть им и помогает.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2447
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 15:23
#8
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Цитата:
Skeptic:
в освобождённых районах,

а от кого освобожденные? Пусть "освободители" и помогают.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
903
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 15:30
#9
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Однако денацификация нужна не только Украине....
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2447
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 16:08
#10
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Цитата:
гражданин СССР:
енацификация нужна не только Украине....

странно как-то идет "денацификация". Почему-то "денацификаторы" равняют с землей Мариуполь, Чернигов, Харьков. А ведь в этих городах 90% населения русские. Никаких "бандеровцев" там отродясь не бывало. Все всегда говорили на русском. Сдается мне, что под видом денацификации, Путен на самом деле, проводит дерусификацию Украины.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
354
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:16
#11
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Цитата:
юля елиссева:
Кто этих сепаратистов породил, тот пусть им и помогает.

То есть ЛДНР уже не Украина. Ясненько.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
354
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:17
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Почему-то "денацификаторы" равняют с землей Мариуполь, Чернигов, Харьков. А ведь в этих городах 90% населения русские. Никаких "бандеровцев" там отродясь не бывало.

Как это не было. Там целые базы нацистских батальонов. И нацисты прикрываются мирными жителями.
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
256
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:18
#13
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9027
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:29
#14
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Цитата:
viktorian85:
То есть ЛДНР уже не Украина. Ясненько.

Ну по действующему праву, Россия признала их независимыми. А вот до этого 8-мь лет бомбили кого? Самих себя типо, своих жителей? Тут разобраться ещё нужно. А то же некоторым жертвам пропаганды не понятно будет, а разъяснить сложно.
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