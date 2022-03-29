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Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43893
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 09:56
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК. В город Катовице было доставлено 17,5 тонн гуманитарной помощи.
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Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 09:56
Украине надо помогать. Украина сейчас по сути борется за весь мир.
[Исправлено: Rexyn, 29.03.2022 - 10:49]
[Исправлено: Rexyn, 29.03.2022 - 10:49]
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 12:18
До Донбасса это помощь не дойдет. Разворуют и присвоят себе. Или начнут продавать в магазинах своим же жителям как получилось с польской гум.помощью.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 256
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 12:40
и я думаю, что эта помощь не для Донбасса. Хотели бы в Донбасс отправить пошли бы более коротким путем. Что то наши власти дуркуют.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 254
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 13:54
Цитата:
Такой цели у этих "помощников" не было изначально.
Донбасс в помощи нуждается уже восемь лет. А эти проснулись только сейчас. Шлют свои посылки якобы "беженцам" в Европу.
А вот людям, оставшимся на Украине, в освобождённых районах, помощь действительно нужна. Но это же "неправильные" пострадавшие... Им помощь не нужна.
viktorian85:
До Донбасса это помощь не дойдет.
До Донбасса это помощь не дойдет.
Такой цели у этих "помощников" не было изначально.
Донбасс в помощи нуждается уже восемь лет. А эти проснулись только сейчас. Шлют свои посылки якобы "беженцам" в Европу.
А вот людям, оставшимся на Украине, в освобождённых районах, помощь действительно нужна. Но это же "неправильные" пострадавшие... Им помощь не нужна.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 38
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 14:52
Ни какого днр и лнр
Слава Украине
Слава Украине
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 15:20
Цитата:
Героям Слава!
Начальник:
Слава Украине
Слава Украине
Героям Слава!
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 15:21
Цитата:
Кто этих сепаратистов породил, тот пусть им и помогает.
viktorian85:
До Донбасса это помощь не дойдет.
До Донбасса это помощь не дойдет.
Кто этих сепаратистов породил, тот пусть им и помогает.
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 15:23
Цитата:
а от кого освобожденные? Пусть "освободители" и помогают.
Skeptic:
в освобождённых районах,
в освобождённых районах,
а от кого освобожденные? Пусть "освободители" и помогают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 903
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 15:30
Однако денацификация нужна не только Украине....
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 16:08
Цитата:
странно как-то идет "денацификация". Почему-то "денацификаторы" равняют с землей Мариуполь, Чернигов, Харьков. А ведь в этих городах 90% населения русские. Никаких "бандеровцев" там отродясь не бывало. Все всегда говорили на русском. Сдается мне, что под видом денацификации, Путен на самом деле, проводит дерусификацию Украины.
гражданин СССР:
енацификация нужна не только Украине....
енацификация нужна не только Украине....
странно как-то идет "денацификация". Почему-то "денацификаторы" равняют с землей Мариуполь, Чернигов, Харьков. А ведь в этих городах 90% населения русские. Никаких "бандеровцев" там отродясь не бывало. Все всегда говорили на русском. Сдается мне, что под видом денацификации, Путен на самом деле, проводит дерусификацию Украины.
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:16
Цитата:
То есть ЛДНР уже не Украина. Ясненько.
юля елиссева:
Кто этих сепаратистов породил, тот пусть им и помогает.
Кто этих сепаратистов породил, тот пусть им и помогает.
То есть ЛДНР уже не Украина. Ясненько.
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:17
Цитата:
Как это не было. Там целые базы нацистских батальонов. И нацисты прикрываются мирными жителями.
юля елиссева:
Почему-то "денацификаторы" равняют с землей Мариуполь, Чернигов, Харьков. А ведь в этих городах 90% населения русские. Никаких "бандеровцев" там отродясь не бывало.
Почему-то "денацификаторы" равняют с землей Мариуполь, Чернигов, Харьков. А ведь в этих городах 90% населения русские. Никаких "бандеровцев" там отродясь не бывало.
Как это не было. Там целые базы нацистских батальонов. И нацисты прикрываются мирными жителями.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 256
Re: Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в...
Отправлено: 29.03.22 - 17:18
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9027
Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину
Отправлено: 29.03.22 - 17:29
Цитата:
Ну по действующему праву, Россия признала их независимыми. А вот до этого 8-мь лет бомбили кого? Самих себя типо, своих жителей? Тут разобраться ещё нужно. А то же некоторым жертвам пропаганды не понятно будет, а разъяснить сложно.
viktorian85:
То есть ЛДНР уже не Украина. Ясненько.
То есть ЛДНР уже не Украина. Ясненько.
Ну по действующему праву, Россия признала их независимыми. А вот до этого 8-мь лет бомбили кого? Самих себя типо, своих жителей? Тут разобраться ещё нужно. А то же некоторым жертвам пропаганды не понятно будет, а разъяснить сложно.
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