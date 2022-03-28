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Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции
Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43893
Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции
Отправлено: 28.03.22 - 17:53
Не противоречит ли задержание Кайрата Сатыбалды Закону о Первом Президенте РК – на такой вопрос журналистов ответил министр юстиции РК Канат Мусин. По его словам, расследование каких-то конкретных действий может проводиться, и это никоим образом не говорит, что есть какие-то исключения.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9819
Re: Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр...
Отправлено: 28.03.22 - 17:53
Пока там 20 ярдов кэшем есть, соваться противнет смысла, задавит..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 256
Re: Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр...
Отправлено: 28.03.22 - 19:24
"Во-вторых, закон о Первом Президенте говорит о том, что нельзя Первого Президента и членов его семьи, с ним проживающих, по-моему, если я не ошибаюсь, их нельзя привлечь к уголовной ответственности." И это говорит самый главный юрист страны. Точно не знает нормативную базу, причем не какую то редко используемую , а о первом лице. Причем эти вопросы уже у многих на устах, мог бы и прочесть хоть разок то что когда то сами понапринимали. Позор!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2950
Re: Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр...
Отправлено: 28.03.22 - 19:46
Перед Законом ВСЕ должны быть равны !!!
Если бывшие президенты считают что они действовали в период своей работы президентами ПРАВИЛЬНО, НЕ ВОРОВАЛИ, не были КЛЕПТОКРАТАМИ, то чего им боятся будущего суда
Если же он ЗАРАНЕЕ провёл через ПОСЛУШНЫЙ и ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ ему Мажлис Закон, заведомо дающий ему будущую ИНДУЛЬГЕНЦИЮ и НЕПОДСУДНОСТЬ от его деятельности, то ЯСНО чем он ЗАНИМАЛСЯ в период своего президенства.
Если бывшие президенты считают что они действовали в период своей работы президентами ПРАВИЛЬНО, НЕ ВОРОВАЛИ, не были КЛЕПТОКРАТАМИ, то чего им боятся будущего суда
Если же он ЗАРАНЕЕ провёл через ПОСЛУШНЫЙ и ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ ему Мажлис Закон, заведомо дающий ему будущую ИНДУЛЬГЕНЦИЮ и НЕПОДСУДНОСТЬ от его деятельности, то ЯСНО чем он ЗАНИМАЛСЯ в период своего президенства.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5167
Re: Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр...
Отправлено: 28.03.22 - 19:56
Чем лучше или хуже от своих коллег наш уважаемый первый президент? Возможно во время войны или любого форс- мажора можно допустить ошибку, но ни того и другого ведь ничего не было. Наши депутаты очень странные...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 870
Re: Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр...
Отправлено: 28.03.22 - 21:58
Цитата:
То есть, Сатыбалды, арестовали, чтобы задать пару вопросов, и получить пару ответов!?
Ну как всё чудесно!
Задерживать и арестовывать этих лиц нельзя, закон это запрещает. Но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы – нет
То есть, Сатыбалды, арестовали, чтобы задать пару вопросов, и получить пару ответов!?
Ну как всё чудесно!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16000
Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции
Отправлено: 28.03.22 - 22:09
Цитата:
Узнают, где спрятал денежки - и отпустят)
Don Julio:
и получить пару ответов!? Ну как всё чудесно!
и получить пару ответов!? Ну как всё чудесно!
Узнают, где спрятал денежки - и отпустят)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9027
Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции
Отправлено: 29.03.22 - 17:20
Цитата:
Анекдот на эту тему -
Поймали значить нового узбека Англичане и допрашивают через переводчика:
-Где спрятал деньги Узбек: — У меня нет денег еле еле на хлеб нахожу Англичане: говори где деньги спрятал Узбек
-ну я же говорю у меня нет денег англичане:
-Тогда мы тебя расстреляем Переводчик перевод: они хотят тебя расстрелять говори где деньги Узбек подумал ну его нафик эти деньги я всегда найду А жизнь нет и сказал переводчику где деньги лежат А переводчик англичанам: Он говорит что пусть стреляют у меня нет денег.
maxsaf:
Узнают, где спрятал денежки - и отпустят)
Узнают, где спрятал денежки - и отпустят)
Анекдот на эту тему -
Поймали значить нового узбека Англичане и допрашивают через переводчика:
-Где спрятал деньги Узбек: — У меня нет денег еле еле на хлеб нахожу Англичане: говори где деньги спрятал Узбек
-ну я же говорю у меня нет денег англичане:
-Тогда мы тебя расстреляем Переводчик перевод: они хотят тебя расстрелять говори где деньги Узбек подумал ну его нафик эти деньги я всегда найду А жизнь нет и сказал переводчику где деньги лежат А переводчик англичанам: Он говорит что пусть стреляют у меня нет денег.
-
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