Прогноз на 5 дней
ясно-4°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • Ю-ЮЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43893
Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции
Отправлено: 28.03.22 - 17:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не противоречит ли задержание Кайрата Сатыбалды Закону о Первом Президенте РК – на такой вопрос журналистов ответил министр юстиции РК Канат Мусин. По его словам, расследование каких-то конкретных действий может проводиться, и это никоим образом не говорит, что есть какие-то исключения.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9819
Re: Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр...
Отправлено: 28.03.22 - 17:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока там 20 ярдов кэшем есть, соваться противнет смысла, задавит..
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
256
Re: Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр...
Отправлено: 28.03.22 - 19:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Во-вторых, закон о Первом Президенте говорит о том, что нельзя Первого Президента и членов его семьи, с ним проживающих, по-моему, если я не ошибаюсь, их нельзя привлечь к уголовной ответственности." И это говорит самый главный юрист страны. Точно не знает нормативную базу, причем не какую то редко используемую , а о первом лице. Причем эти вопросы уже у многих на устах, мог бы и прочесть хоть разок то что когда то сами понапринимали. Позор!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2950
Re: Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр...
Отправлено: 28.03.22 - 19:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед Законом ВСЕ должны быть равны !!!

Если бывшие президенты считают что они действовали в период своей работы президентами ПРАВИЛЬНО, НЕ ВОРОВАЛИ, не были КЛЕПТОКРАТАМИ, то чего им боятся будущего суда

Если же он ЗАРАНЕЕ провёл через ПОСЛУШНЫЙ и ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ ему Мажлис Закон, заведомо дающий ему будущую ИНДУЛЬГЕНЦИЮ и НЕПОДСУДНОСТЬ от его деятельности, то ЯСНО чем он ЗАНИМАЛСЯ в период своего президенства.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5167
Re: Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр...
Отправлено: 28.03.22 - 19:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем лучше или хуже от своих коллег наш уважаемый первый президент? Возможно во время войны или любого форс- мажора можно допустить ошибку, но ни того и другого ведь ничего не было. Наши депутаты очень странные...
Профайл Посетить вебсайт
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
870
Re: Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр...
Отправлено: 28.03.22 - 21:58
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Задерживать и арестовывать этих лиц нельзя, закон это запрещает. Но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы – нет

То есть, Сатыбалды, арестовали, чтобы задать пару вопросов, и получить пару ответов!?
Ну как всё чудесно!
:lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16000
Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции
Отправлено: 28.03.22 - 22:09
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
и получить пару ответов!? Ну как всё чудесно!

Узнают, где спрятал денежки - и отпустят)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9027
Задержание Кайрата Сатыбалды прокомментировал министр юстиции
Отправлено: 29.03.22 - 17:20
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Узнают, где спрятал денежки - и отпустят)

Анекдот на эту тему -
Поймали значить нового узбека Англичане и допрашивают через переводчика:
-Где спрятал деньги Узбек: — У меня нет денег еле еле на хлеб нахожу Англичане: говори где деньги спрятал Узбек
-ну я же говорю у меня нет денег англичане:
-Тогда мы тебя расстреляем Переводчик перевод: они хотят тебя расстрелять говори где деньги Узбек подумал ну его нафик эти деньги я всегда найду А жизнь нет и сказал переводчику где деньги лежат А переводчик англичанам: Он говорит что пусть стреляют у меня нет денег. :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS