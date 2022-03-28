Отправлено: - 21:58

Задерживать и арестовывать этих лиц нельзя, закон это запрещает. Но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы – нет

Цитата:То есть, Сатыбалды, арестовали, чтобы задать пару вопросов, и получить пару ответов!?Ну как всё чудесно!