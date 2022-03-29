Отправлено: - 17:17

юля елиссева:

Почему-то "денацификаторы" равняют с землей Мариуполь, Чернигов, Харьков. А ведь в этих городах 90% населения русские. Никаких "бандеровцев" там отродясь не бывало.

Цитата:Как это не было. Там целые базы нацистских батальонов. И нацисты прикрываются мирными жителями.