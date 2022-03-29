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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 711 из 712«1...709710711712»
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1900
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 16:42
#10651
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 16:50
#10652
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Цитата:
111: Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы

Опять ты ничего не понял, я лишь подчеркнул, что это было невежеством, хотя на другую букву, пальчик потрудился. Но суть то была не в этом, но с тобой всегда так. Тут понимаю, тут не очень. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 16:55
#10653
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Цитата:
elektron:
Опять ты ничего не понял, я

Как не понял?
Была конкретная жалоба жеж..
А мне стоит ближе ознакомиться с правилами, а то много наверно нарушил.
Я же не знаю что у вас за месяц произошло..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 16:58
#10654
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Цитата:
111:
Была конкретная жалоба жеж..

Опять двадцать пять? :lol:
Жалоба по сути, не касалась правописания. Правописание было лишь упомянуто. Но тебе же по сути не важно, кто, про что, главное демагогия?! :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2869
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 16:59
#10655
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Цитата:
alex_60:
это ты ит- специалистов пишешь. из России в Казахстане. запоминай- Гастарбайтеры — это выходцы из более бедных в экономическом смысле государств и стран.


Пост выше за № 10589, там программистов из России и Украины речь идет, работают в Нур-Султане, им платят меньше, местные ранее более 800 тысяч тенге получали, при этом, приезжие за 500 тысяч соглашаются.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 17:01
#10656
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Цитата:
elektron:
Жалоба по сути, не касалась правописания.

Ну так отмечено же, там нет никакой конкретики, а у меня куча ошибок, я же не сильно хочу красным гореть из за граиматических ошибок.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 17:02
#10657
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Цитата:
Kairat stayer:
местные ранее более 800 тысяч тенге

У меня старший на программиста на красный диплом наверно пойдет.
Они же как вроде могут на несколько фирм работать, миллион свободно..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2869
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 17:03
#10658
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Цитата:
alex_60:
По предварительным данным НП "Руссофт", Россию покинули 6-7% разработчиков (из опрошенных НП "Руссофт" ). "В первую очередь это представители компаний - филиалов иностранных ИТ-гигантов, которые вынуждены были закрыться по распоряжениям головных офисов.


Никто не утверждал, местные или приезжие, все работали в общем рынке в РФ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 17:04
#10659
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Цитата:
elektron:
Опять ты ничего не понял,

А, ты посмотрел мультик что ли?
А что, Масяня стала запрещенным в Казахстане мультиком?
Ниче себе..
Это кто, Токаев запретил?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2869
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 17:06
#10660
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Цитата:
111:
У меня старший на программиста на красный диплом наверно пойдет. Они же как вроде могут на несколько фирм работать, миллион свободно..


Там большой опыт нужен, не каждый может программы писать. Фирм много, тендера выигрывают и различными проектами занимаются. Сдают их и сопровождают за определённую сумму.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 17:08
#10661
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Цитата:
Kairat stayer:
Там большой опыт нужен, не каждый

А, ну да, этот пока пацан еще.
Но они, а там их группа небольшая, в городе, многого добьются.
Блин, никуда не ходят, только комп и учеба..
Даже пиво не пьют.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2869
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 17:10
#10662
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Цитата:
111:
Но они, а там их группа небольшая, в городе, многого добьются. Блин, никуда не ходят, только комп и учеба..


В Нур-Султане?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 17:12
#10663
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Если тут новый формат начали делать, удобно было бы иметь счетчик по нарушенным комментам, два или три или один..
А то сегодня столько написал их, тут без бутылки не разобраться, где писал и как это искать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9818
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 17:12
#10664
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Цитата:
Kairat stayer:
Нур-Султане

Нет, тут.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1900
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 17:13
#10665
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Цитата:
Kairat stayer:
Пост выше за № 10589, там программистов из России и Украины речь идет, работают в Нур-Султане, им платят меньше, местные ранее более 800 тысяч тенге получали, при этом, приезжие за 500 тысяч соглашаются.

Разговоры о программистах это все равно, что о яйцах на рынке. Вроде все понимают, что яйца бывают разной категории и свежести, но все равно бегут на рынок скупать самые дешевые. А то, что они из каких-нибудь больных куриц, которых неизвестно чем кормили, никого не интересует. Так и с программистами, сейчас все, кто умеет включать и выключать комп, считают себя программерами. Все тик-токеры, ютубщики и инстаграмщики тоже вдруг стали программистами. Так что предметного разговора о зарплатах программистов в таком ключе никак не получится.
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