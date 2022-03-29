Отправлено: - 16:50

111: Я тут много слов писал с ошибками, толстый пальчик не попадает иногда в центр буквы

Цитата:Опять ты ничего не понял, я лишь подчеркнул, что это было невежеством, хотя на другую букву, пальчик потрудился. Но суть то была не в этом, но с тобой всегда так. Тут понимаю, тут не очень.