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Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Куратор темы: Muad Dib
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:28
Цитата:
Такая правда, чтобы убивать украинских детей, чтобы был мир во всем мире, нет уж, мне не нужна..
lavprof:
Skeptic: Не нужна ему правда. Я тоже прихожу к такому мнению.
Skeptic: Не нужна ему правда. Я тоже прихожу к такому мнению.
Такая правда, чтобы убивать украинских детей, чтобы был мир во всем мире, нет уж, мне не нужна..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:31
Цитата:
Вот изначальный вопрос.
Первый ответ, это чтобы отказаться от доллара..
Дальше, больше..
Теперь это надо, чтобы был мир во всем мире, даже в Сирии не будет войны.
Украинские мирные граждане заплатят за это цену в свои жизни..
Хм..
Даде маньяки наверно более честны и говорят сразу, зачем они убивали детей..
111:
Без того, чтобы не сравнивать с землей города с жителями, разве отказаться от доллара не могли? Это стоит горя убитых матерей, оплакивающих своих детей, даже если это украинцы по национальности? Может на рубль можно было бы перейти как то по другому?
Без того, чтобы не сравнивать с землей города с жителями, разве отказаться от доллара не могли? Это стоит горя убитых матерей, оплакивающих своих детей, даже если это украинцы по национальности? Может на рубль можно было бы перейти как то по другому?
Вот изначальный вопрос.
Первый ответ, это чтобы отказаться от доллара..
Дальше, больше..
Теперь это надо, чтобы был мир во всем мире, даже в Сирии не будет войны.
Украинские мирные граждане заплатят за это цену в свои жизни..
Хм..
Даде маньяки наверно более честны и говорят сразу, зачем они убивали детей..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:32
Комментарий проходит проверку.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1894
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:32
Комментарий проходит проверку.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:33
Цитата:
Когда информации побольше узнаете, тогда и поговорим. А пока нет смысла. Ходите дальше и думайте почему союзники такие плохие. Пока что я вижу только, что на людей, живущих в ДНР и ЛНР плевать, на детей, погибших там, на стариков, живущих под обстрелами там, про женщин, которых собирали под удар точки У. Политика двойных стандартов вновь и вновь.
P.S. И да, про испытания нового оружия - абсолютно неверная инфа. Не нужно путать испытания и первое использование в боевых действиях, и по каким объектам был нанесен удар.
111:
Это оправдание.
Это оправдание.
Когда информации побольше узнаете, тогда и поговорим. А пока нет смысла. Ходите дальше и думайте почему союзники такие плохие. Пока что я вижу только, что на людей, живущих в ДНР и ЛНР плевать, на детей, погибших там, на стариков, живущих под обстрелами там, про женщин, которых собирали под удар точки У. Политика двойных стандартов вновь и вновь.
P.S. И да, про испытания нового оружия - абсолютно неверная инфа. Не нужно путать испытания и первое использование в боевых действиях, и по каким объектам был нанесен удар.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:34
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 966
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:36
нет
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:36
Цитата:
Я первый вам предложил не дискутировать.
А информация, почему все таки на спецоперации убивают детей, да кто ж ее даст.
Ведь на спецоперациях Никогда их не убивают..
Это же не война..
Но почему то дети гибнут..
Ради мира во всем мире по вашим словам..
Нормально, чего уж..
lavprof:
Когда информации побольше узнаете, тогда и поговорим
Когда информации побольше узнаете, тогда и поговорим
Я первый вам предложил не дискутировать.
А информация, почему все таки на спецоперации убивают детей, да кто ж ее даст.
Ведь на спецоперациях Никогда их не убивают..
Это же не война..
Но почему то дети гибнут..
Ради мира во всем мире по вашим словам..
Нормально, чего уж..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:38
Цитата:
Мне казалось вы взрослый здравомыслящий человек. Ошибся. Что за бред? Не в курсе чё происходит, не? Что 8 лет происходило, за этими событиями не было желания следить, начиная с кровавого гос переворота на украине в 2014? Теперь непонимание ситуации и причин по которым началась спецоперация 24.02. Конкретно по поводу нациков во дворах, они там действительно прячутся, уже ни раз фото и видеоматериалами, а так же свидетельствами мирных жителей украины это было подтверждено. И ещё, мышление однобокое у вас, говорите росийские военные воюют во дворах. А то что нацики полезли во дворы и в дома, подставляя под удар жителей, вместо того чтобы увести войну на окраину подальше от их порога, над этим подумать времени не хватило? Если бы всу защищало мирных, оно бы не приводило боевые действия к их порогу! Ни единого выстрела на было бы во дворах, если бы туда прятаться не пришли нацисты
111:
бомбить их мирные дома, убивать детей и тд., оправдывая тем, что у них там где то во дворах прячутся нацисты
бомбить их мирные дома, убивать детей и тд., оправдывая тем, что у них там где то во дворах прячутся нацисты
Мне казалось вы взрослый здравомыслящий человек. Ошибся. Что за бред? Не в курсе чё происходит, не? Что 8 лет происходило, за этими событиями не было желания следить, начиная с кровавого гос переворота на украине в 2014? Теперь непонимание ситуации и причин по которым началась спецоперация 24.02. Конкретно по поводу нациков во дворах, они там действительно прячутся, уже ни раз фото и видеоматериалами, а так же свидетельствами мирных жителей украины это было подтверждено. И ещё, мышление однобокое у вас, говорите росийские военные воюют во дворах. А то что нацики полезли во дворы и в дома, подставляя под удар жителей, вместо того чтобы увести войну на окраину подальше от их порога, над этим подумать времени не хватило? Если бы всу защищало мирных, оно бы не приводило боевые действия к их порогу! Ни единого выстрела на было бы во дворах, если бы туда прятаться не пришли нацисты
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:38
Цитата:
Вы какой-то канал пересмотрели? Или каких-то газет перечитали? С учетом того, что про аллею ангелов Вы более ничего так и не погуглили, мой предыдущий ответ остается в силе. Двойные стандарты.
111:
Нормально, чего уж..
Нормально, чего уж..
Вы какой-то канал пересмотрели? Или каких-то газет перечитали? С учетом того, что про аллею ангелов Вы более ничего так и не погуглили, мой предыдущий ответ остается в силе. Двойные стандарты.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:40
Цитата:
И тут же вопрос. Кого же тогда защищают украинская армия и нацисты, если не мирных? Делайте выводы
Николаич I:
Если бы всу защищало мирных, оно бы не приводило боевые действия к их порогу! Ни единого выстрела на было бы во дворах, если бы туда прятаться не пришли нацисты
Если бы всу защищало мирных, оно бы не приводило боевые действия к их порогу! Ни единого выстрела на было бы во дворах, если бы туда прятаться не пришли нацисты
И тут же вопрос. Кого же тогда защищают украинская армия и нацисты, если не мирных? Делайте выводы
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:41
Комментарий проходит проверку.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:43
Цитата:
Да понял я, кварталы мирных жителей сносить системами залпового огня надо для того, чтоб там наступил мир..
Как то дико звучит..
То есть простой народ Украины уже виновен, то что нация у них украинец..
lavprof:
мой предыдущий ответ остается в силе. Д
мой предыдущий ответ остается в силе. Д
Да понял я, кварталы мирных жителей сносить системами залпового огня надо для того, чтоб там наступил мир..
Как то дико звучит..
То есть простой народ Украины уже виновен, то что нация у них украинец..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:44
И ещё по поводу того бреда что якобы российские военные убивают жителей. Если бы они позволили себе такое, то поступили бы как поступает америка!!! То есть разбомбили города и похоронили бы под руинами и мирных и нациков. И всё на этом, спецоперация завершена. Но нет же, аккуратно, шаг за шагом, стараясь спасти мирное население, продвигаются по улицам. А у кого-то потом хватает совести обвинять их в убийствах мирных!!!
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:46
Цитата:
Так зачем все это, убийства мирных жителей, детей, оправдывает эту спецоперацию?
Ради чего кстати дети умирают?
Мне не надо 2014 и даже 1941.
Мне надо знать, почему идет сегодня бойня мирного населения и их детей?
Ради -?
Продолжайте.
Николаич I:
Если бы всу защищало мирных, оно бы не приводило боевые действия к их порогу! Ни
Если бы всу защищало мирных, оно бы не приводило боевые действия к их порогу! Ни
Так зачем все это, убийства мирных жителей, детей, оправдывает эту спецоперацию?
Ради чего кстати дети умирают?
Мне не надо 2014 и даже 1941.
Мне надо знать, почему идет сегодня бойня мирного населения и их детей?
Ради -?
Продолжайте.
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