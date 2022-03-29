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бомбить их мирные дома, убивать детей и тд., оправдывая тем, что у них там где то во дворах прячутся нацисты

Цитата:Мне казалось вы взрослый здравомыслящий человек. Ошибся. Что за бред? Не в курсе чё происходит, не? Что 8 лет происходило, за этими событиями не было желания следить, начиная с кровавого гос переворота на украине в 2014? Теперь непонимание ситуации и причин по которым началась спецоперация 24.02. Конкретно по поводу нациков во дворах, они там действительно прячутся, уже ни раз фото и видеоматериалами, а так же свидетельствами мирных жителей украины это было подтверждено. И ещё, мышление однобокое у вас, говорите росийские военные воюют во дворах. А то что нацики полезли во дворы и в дома, подставляя под удар жителей, вместо того чтобы увести войну на окраину подальше от их порога, над этим подумать времени не хватило? Если бы всу защищало мирных, оно бы не приводило боевые действия к их порогу! Ни единого выстрела на было бы во дворах, если бы туда прятаться не пришли нацисты