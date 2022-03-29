Отправлено: - 15:37

Don Julio:

И когда, таки это может случицца? Когда ожидать? Вам как аналитику, как два пальца об асфальт, ответить на этот простецки вопрос!

Цитата:Да, запросто, даже лишних движений не нужно осуществлять! Там, выше речь шла за подготовку инженерных кадров. При этом, Макс отметил, что через пять лет свои кадры из РФ после окончания учёбы прибудут, в свою очередь согласился.Почти 4 года тому назад отмечал, что нам нужно обучать специалистов за рубежом и наладить выпуск конкурентноспособных товаров. Но у вас успешных высокотехнологичных компаний не много, большинство зарубежных прекращают работу. Сейчас бегаете мол национализируем, даже взять тот же автопром Мерседес, Тойота, Рено и другие. Не важно, возможно кто-то из них и остался. Что национализируете, корпуса заводов, сборочные линии? А машино - комплекты где возьмёте, кузова, двигатели, ходовку, электронику и.т.д.Кайрат стайер: На счёт различных специалистов задействованных строительной индустрии (архитекторы, проектировщики, сметчики, геодезисты, дизайнеры и.т.д), конечно надо их обучать и повышать квалификацию, если действительно они в этом нуждаются. Тем более мы же хотим в масштабах области осуществить индустриализацию и по другим направлениям, ищем иностранных инвесторов, планируем дополнительно к имеющимся производствам, организовать сборку тракторов, мониторов, телевизоров и др. Тем самым поднять экономику региона. Главное чтобы был сбыт по стране, на региональном уровне и ближнее зарубежье. Ничего зазорного в этом нет, надо оптимизмом подходить к этому вопросу, даже в СССР в своё время, начиная с периода правления Сталиным помогали европейцы с американцами, не бесплатно конечно, привлекались иностранные инженера, технологий, строились спроектированные ими заводы и фабрики. В последние время те же копейки выпускались на линии Fiat, позже "восьмёрки" опять же помогли Porche, штамповали их по 20-30 лет, но в мировом масштабе они не были конкурентоспособными. У нас КСК работала, относящее к текстильной промышленности, сырьё в виде шерсти своя, ткань была востребована, то есть конкурентный товар. Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.Подробнее здесь: