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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 710 из 710«1...708709710
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 12:25
#10636
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Цитата:
111:
То есть украинца по матери и отцу уже тут якобы нет, есть только смеси.

Я и по матери и по отцу, и по дедушкам-бабушкам.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 12:26
#10637
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Цитата:
maxsaf:
по матери и по отцу, и по дедушкам-бабушкам

Я говорю о местных.
О гражданах России тоже.
Там тоже их почти не осталось, если чистый, то беженец.

[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 12:27]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 12:36
#10638
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Цитата:
111:
Я говорю о местных.

Откуда там у вас в КЗ местные украинцы? )
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 12:40
#10639
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Цитата:
maxsaf:
Откуда там у вас в КЗ местные украинцы? )

Хм..
А, точняк.
С 57го года в Рудном ни одного украинца рождено не было!
Как в Костанае, наверно тоже не рождались..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 12:43
#10640
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Цитата:
111:
С 57го года в Рудном ни одного украинца рождено не было! Как в Костанае, наверно тоже не рождались..

Для ваших нациков типа Куата они оккупанты ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 12:49
#10641
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Цитата:
maxsaf:
Для ваших нациков типа Куата они оккупанты

Не знаю что там означают украинцы тут для кого то, я сказал лишь то, что сегодня не первый год вижу и как все это начиналось еще демять лет назад..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 12:56
#10642
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Мда..
С вами скушно.
Ну никаких абсолютно аргументов.
Может поспать пойти, что тотне аыспался, моя то до сих пор дрыхнет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9794
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 13:24
#10643
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Блин, только лег спать, все проснулись..
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2863
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 15:37
#10644
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Цитата:
Don Julio:
И когда, таки это может случицца? Когда ожидать? Вам как аналитику, как два пальца об асфальт, ответить на этот простецки вопрос!


Да, запросто, даже лишних движений не нужно осуществлять! Там, выше речь шла за подготовку инженерных кадров. При этом, Макс отметил, что через пять лет свои кадры из РФ после окончания учёбы прибудут, в свою очередь согласился.

Почти 4 года тому назад отмечал, что нам нужно обучать специалистов за рубежом и наладить выпуск конкурентноспособных товаров. Но у вас успешных высокотехнологичных компаний не много, большинство зарубежных прекращают работу. Сейчас бегаете мол национализируем, даже взять тот же автопром Мерседес, Тойота, Рено и другие. Не важно, возможно кто-то из них и остался. Что национализируете, корпуса заводов, сборочные линии? А машино - комплекты где возьмёте, кузова, двигатели, ходовку, электронику и.т.д.

Кайрат стайер: На счёт различных специалистов задействованных строительной индустрии (архитекторы, проектировщики, сметчики, геодезисты, дизайнеры и.т.д), конечно надо их обучать и повышать квалификацию, если действительно они в этом нуждаются. Тем более мы же хотим в масштабах области осуществить индустриализацию и по другим направлениям, ищем иностранных инвесторов, планируем дополнительно к имеющимся производствам, организовать сборку тракторов, мониторов, телевизоров и др. Тем самым поднять экономику региона. Главное чтобы был сбыт по стране, на региональном уровне и ближнее зарубежье. Ничего зазорного в этом нет, надо оптимизмом подходить к этому вопросу, даже в СССР в своё время, начиная с периода правления Сталиным помогали европейцы с американцами, не бесплатно конечно, привлекались иностранные инженера, технологий, строились спроектированные ими заводы и фабрики. В последние время те же копейки выпускались на линии Fiat, позже "восьмёрки" опять же помогли Porche, штамповали их по 20-30 лет, но в мировом масштабе они не были конкурентоспособными. У нас КСК работала, относящее к текстильной промышленности, сырьё в виде шерсти своя, ткань была востребована, то есть конкурентный товар. Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.

Подробнее здесь:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9013
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.03.22 - 15:47
#10645
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Цитата:
Kairat stayer:
Почти 4 года тому назад отмечал, что нам нужно обучать специалистов за рубежом

Ну это и так уже 30-ть лет известно. Цитата:
Kairat stayer:
и наладить выпуск конкурентноспособных товаров.

А вот с этим как то до сих пор ну ни как просто. Я про РК, если что. ;-)
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