Don Julio: И когда, таки это может случицца? Когда ожидать? Вам как аналитику, как два пальца об асфальт, ответить на этот простецки вопрос!
Да, запросто, даже лишних движений не нужно осуществлять! Там, выше речь шла за подготовку инженерных кадров. При этом, Макс отметил, что через пять лет свои кадры из РФ после окончания учёбы прибудут, в свою очередь согласился.
Почти 4 года тому назад отмечал, что нам нужно обучать специалистов за рубежом и наладить выпуск конкурентноспособных товаров. Но у вас успешных высокотехнологичных компаний не много, большинство зарубежных прекращают работу. Сейчас бегаете мол национализируем, даже взять тот же автопром Мерседес, Тойота, Рено и другие. Не важно, возможно кто-то из них и остался. Что национализируете, корпуса заводов, сборочные линии? А машино - комплекты где возьмёте, кузова, двигатели, ходовку, электронику и.т.д.
Кайрат стайер: На счёт различных специалистов задействованных строительной индустрии (архитекторы, проектировщики, сметчики, геодезисты, дизайнеры и.т.д), конечно надо их обучать и повышать квалификацию, если действительно они в этом нуждаются. Тем более мы же хотим в масштабах области осуществить индустриализацию и по другим направлениям, ищем иностранных инвесторов, планируем дополнительно к имеющимся производствам, организовать сборку тракторов, мониторов, телевизоров и др. Тем самым поднять экономику региона. Главное чтобы был сбыт по стране, на региональном уровне и ближнее зарубежье. Ничего зазорного в этом нет, надо оптимизмом подходить к этому вопросу, даже в СССР в своё время, начиная с периода правления Сталиным помогали европейцы с американцами, не бесплатно конечно, привлекались иностранные инженера, технологий, строились спроектированные ими заводы и фабрики. В последние время те же копейки выпускались на линии Fiat, позже "восьмёрки" опять же помогли Porche, штамповали их по 20-30 лет, но в мировом масштабе они не были конкурентоспособными. У нас КСК работала, относящее к текстильной промышленности, сырьё в виде шерсти своя, ткань была востребована, то есть конкурентный товар. Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.
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