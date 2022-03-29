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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
Страница 11 из 12«1...9101112»
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Куратор темы: Muad Dib
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9794
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:28
#151
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Цитата:
lavprof:
Skeptic: Не нужна ему правда. Я тоже прихожу к такому мнению.

Такая правда, чтобы убивать украинских детей, чтобы был мир во всем мире, нет уж, мне не нужна..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9794
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:31
#152
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Цитата:
111:
Без того, чтобы не сравнивать с землей города с жителями, разве отказаться от доллара не могли? Это стоит горя убитых матерей, оплакивающих своих детей, даже если это украинцы по национальности? Может на рубль можно было бы перейти как то по другому?

Вот изначальный вопрос.
Первый ответ, это чтобы отказаться от доллара..
Дальше, больше..
Теперь это надо, чтобы был мир во всем мире, даже в Сирии не будет войны.
Украинские мирные граждане заплатят за это цену в свои жизни..
Хм..
Даде маньяки наверно более честны и говорят сразу, зачем они убивали детей..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2445
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:32
#153
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1894
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:32
#154
Комментарий проходит проверку.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
455
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:33
#155
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Цитата:
111:
Это оправдание.

Когда информации побольше узнаете, тогда и поговорим. А пока нет смысла. Ходите дальше и думайте почему союзники такие плохие. Пока что я вижу только, что на людей, живущих в ДНР и ЛНР плевать, на детей, погибших там, на стариков, живущих под обстрелами там, про женщин, которых собирали под удар точки У. Политика двойных стандартов вновь и вновь.
P.S. И да, про испытания нового оружия - абсолютно неверная инфа. Не нужно путать испытания и первое использование в боевых действиях, и по каким объектам был нанесен удар.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2445
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:34
#156
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
966
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:36
#157
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нет
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9794
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:36
#158
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Цитата:
lavprof:
Когда информации побольше узнаете, тогда и поговорим

Я первый вам предложил не дискутировать.
А информация, почему все таки на спецоперации убивают детей, да кто ж ее даст.
Ведь на спецоперациях Никогда их не убивают..
Это же не война..
Но почему то дети гибнут..
Ради мира во всем мире по вашим словам..
Нормально, чего уж..
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
210
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:38
#159
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Цитата:
111:
бомбить их мирные дома, убивать детей и тд., оправдывая тем, что у них там где то во дворах прячутся нацисты

Мне казалось вы взрослый здравомыслящий человек. Ошибся. Что за бред? Не в курсе чё происходит, не? Что 8 лет происходило, за этими событиями не было желания следить, начиная с кровавого гос переворота на украине в 2014? Теперь непонимание ситуации и причин по которым началась спецоперация 24.02. Конкретно по поводу нациков во дворах, они там действительно прячутся, уже ни раз фото и видеоматериалами, а так же свидетельствами мирных жителей украины это было подтверждено. И ещё, мышление однобокое у вас, говорите росийские военные воюют во дворах. А то что нацики полезли во дворы и в дома, подставляя под удар жителей, вместо того чтобы увести войну на окраину подальше от их порога, над этим подумать времени не хватило? Если бы всу защищало мирных, оно бы не приводило боевые действия к их порогу! Ни единого выстрела на было бы во дворах, если бы туда прятаться не пришли нацисты
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
455
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:38
#160
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Цитата:
111:
Нормально, чего уж..

Вы какой-то канал пересмотрели? Или каких-то газет перечитали? С учетом того, что про аллею ангелов Вы более ничего так и не погуглили, мой предыдущий ответ остается в силе. Двойные стандарты.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
210
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:40
#161
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Цитата:
Николаич I:
Если бы всу защищало мирных, оно бы не приводило боевые действия к их порогу! Ни единого выстрела на было бы во дворах, если бы туда прятаться не пришли нацисты

И тут же вопрос. Кого же тогда защищают украинская армия и нацисты, если не мирных? Делайте выводы
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2445
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:41
#162
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9794
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:43
#163
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Цитата:
lavprof:
мой предыдущий ответ остается в силе. Д

Да понял я, кварталы мирных жителей сносить системами залпового огня надо для того, чтоб там наступил мир..
Как то дико звучит..
То есть простой народ Украины уже виновен, то что нация у них украинец..
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
210
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:44
#164
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И ещё по поводу того бреда что якобы российские военные убивают жителей. Если бы они позволили себе такое, то поступили бы как поступает америка!!! То есть разбомбили города и похоронили бы под руинами и мирных и нациков. И всё на этом, спецоперация завершена. Но нет же, аккуратно, шаг за шагом, стараясь спасти мирное население, продвигаются по улицам. А у кого-то потом хватает совести обвинять их в убийствах мирных!!!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9794
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 15:46
#165
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Цитата:
Николаич I:
Если бы всу защищало мирных, оно бы не приводило боевые действия к их порогу! Ни

Так зачем все это, убийства мирных жителей, детей, оправдывает эту спецоперацию?
Ради чего кстати дети умирают?
Мне не надо 2014 и даже 1941.
Мне надо знать, почему идет сегодня бойня мирного населения и их детей?
Ради -?
Продолжайте.
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