Отправлено: - 13:50

111:

В городах охраняют свои семьи такие вот пацанята

111:

для меня семья, если вижу как горит мой дом, важнее

Цитата:С танками, артиллерией и РСЗО?!А что тогда армия?Цитата:Дезертировал бы? Так за это трибунал.А кто защищать будет тебя и твою семью?Защищать нужно подальше от дома, чтобы в дом снаряд не прилетел.А армия, которая не выпускает мирных из зоны боёв во время перемирия, это преступная армия.