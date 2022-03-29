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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1090
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:50
#106
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Цитата:
111:
В городах охраняют свои семьи такие вот пацанята

С танками, артиллерией и РСЗО?!
А что тогда армия?Цитата:
111:
для меня семья, если вижу как горит мой дом, важнее

Дезертировал бы? Так за это трибунал.
А кто защищать будет тебя и твою семью?
Защищать нужно подальше от дома, чтобы в дом снаряд не прилетел.
А армия, которая не выпускает мирных из зоны боёв во время перемирия, это преступная армия.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
442
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:50
#107
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Цитата:
111:
чтобы оправдать убийства этих детей..

про аллею ангелов поговорим? Или "это другое"?
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