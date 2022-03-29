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Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Куратор темы: Muad Dib
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:40
Цитата:
Ну либо второе. Выбирай
111:
Другим то 30ти миллионам нужно что делать, убегать?
Другим то 30ти миллионам нужно что делать, убегать?
Ну либо второе. Выбирай
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:43
Цитата:
Убежать целые народы не могут и все мы это прекрасно знаем.
Ни перед лицом врага, ни перед лицом неминуемой смерти.
А иначе, что за народ такой, кто не может постоять за своих женщин, своих детей..
maxsaf:
Ну либо второе. Выбирай
Ну либо второе. Выбирай
Убежать целые народы не могут и все мы это прекрасно знаем.
Ни перед лицом врага, ни перед лицом неминуемой смерти.
А иначе, что за народ такой, кто не может постоять за своих женщин, своих детей..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9010
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:43
Цитата:
Писатель в читатели больше не хочет. Наверное Путин виноват.
maxsaf:
Что поменялось. Обувь?)
Что поменялось. Обувь?)
Писатель в читатели больше не хочет. Наверное Путин виноват.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:46
Цитата:
Ну ты стой) тебе же больше всех надо )
111:
А иначе, что за народ такой, кто не может постоять за своих женщин, своих детей..
А иначе, что за народ такой, кто не может постоять за своих женщин, своих детей..
Ну ты стой) тебе же больше всех надо )
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:46
Цитата:
Хм..
Я его не любил.
Но как союзника, уважать приходится.
Но как гражданин, против этой неоправданной бойни, где гибнет мирное население, где оно уничтожается в первую очередь.
Ну а Россия наш союзник и никуда не деться от этого, скажут напасть с юга, и мы обязаны это будем сделать.
Тут вот так вот..
maxsaf:
понял, ты чо Путина разлюбил
понял, ты чо Путина разлюбил
Хм..
Я его не любил.
Но как союзника, уважать приходится.
Но как гражданин, против этой неоправданной бойни, где гибнет мирное население, где оно уничтожается в первую очередь.
Ну а Россия наш союзник и никуда не деться от этого, скажут напасть с юга, и мы обязаны это будем сделать.
Тут вот так вот..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:47
Цитата:
Я и не бегу.
А что надо сделать, бежать?
maxsaf:
Ну ты стой) тебе же больше всех надо )
Ну ты стой) тебе же больше всех надо )
Я и не бегу.
А что надо сделать, бежать?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:52
Цитата:
Так и ты, сражался тут за честь 30ти миллионов украинцев, чтоб их не называли на одну букву.
Разлюбил свой народ то?
Обувь?
maxsaf:
понял, ты чо Путина разлюбил?
понял, ты чо Путина разлюбил?
Так и ты, сражался тут за честь 30ти миллионов украинцев, чтоб их не называли на одну букву.
Разлюбил свой народ то?
Обувь?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1090
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:55
Цитата:
От кого защищать? От вооруженных ВСУ-шников, которые не выпускают в безопасную зону?Цитата:
Классная армия! Матерями прикрывается.
Ты сам то служил?
111: Ты где будешь в это время, с семьей, защищать детей, женщин,
От кого защищать? От вооруженных ВСУ-шников, которые не выпускают в безопасную зону?Цитата:
111:
Почему этих пацанят , вчерашних детишек, надо объявлять нациками и уничтожать, что прикрываются своими матерьми?
Почему этих пацанят , вчерашних детишек, надо объявлять нациками и уничтожать, что прикрываются своими матерьми?
Классная армия! Матерями прикрывается.
Ты сам то служил?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:59
Цитата:
От врага.
Защищают семьи от врага извне.Цитата:
Дитя не может пойти к матери?
Я не служил, но и ты не был на бойнях, где врага нет, есть только ракеты и авиабомбы, наносимые за крен знает какое расстояние..
То есть ты бы в 18 лет или даже больше, не побежал бы к семье?
[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 13:03]
serg kost:
От кого защищать?
От кого защищать?
От врага.
Защищают семьи от врага извне.Цитата:
serg kost:
Классная армия! Матерями прикрывается.
Классная армия! Матерями прикрывается.
Дитя не может пойти к матери?
Я не служил, но и ты не был на бойнях, где врага нет, есть только ракеты и авиабомбы, наносимые за крен знает какое расстояние..
То есть ты бы в 18 лет или даже больше, не побежал бы к семье?
[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 13:03]
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:01
Цитата:
При бомбежке своего родного города, своего дома, я бы не смотря ни на что, побежал бы спасать семью и быть с ними до последнего вздоха.
Иначе что ты за мужчина..
Я нет, не победал бы в степь в районе Куная, смотря как бомбардировщики и системы залпового огня уничтожают мой дом, мою семью, моего сына..
serg kost:
Классная армия! Матерями прикрывается.
Классная армия! Матерями прикрывается.
При бомбежке своего родного города, своего дома, я бы не смотря ни на что, побежал бы спасать семью и быть с ними до последнего вздоха.
Иначе что ты за мужчина..
Я нет, не победал бы в степь в районе Куная, смотря как бомбардировщики и системы залпового огня уничтожают мой дом, мою семью, моего сына..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1090
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:30
Из армии с автоматом побежал бы домой?
Или засел бы в своей квартире вместе с детьми и матерью, и отстреливался оттуда?
Пиши ещё, бумага всё стерпит...
Или засел бы в своей квартире вместе с детьми и матерью, и отстреливался оттуда?
Пиши ещё, бумага всё стерпит...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9010
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:32
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:39
Цитата:
Ты где там видишь армию?
Она на передовой, она почти пала.
В Киеве может еще что то.
В городах охраняют свои семьи такие вот пацанята и да, для меня семья, если вижу как горит мой дом, важнее.
serg kost:
армии с автоматом побежал бы домой?
армии с автоматом побежал бы домой?
Ты где там видишь армию?
Она на передовой, она почти пала.
В Киеве может еще что то.
В городах охраняют свои семьи такие вот пацанята и да, для меня семья, если вижу как горит мой дом, важнее.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:44
Да уж..
До чего мы только не дойдем, чтобы оправдать убийства этих детей..
Думаю если аргументы закончились, как все это оправдывать и ради чего, надо прекращать дискуссию..
Внятного ответа пока так и не услышал..
До чего мы только не дойдем, чтобы оправдать убийства этих детей..
Думаю если аргументы закончились, как все это оправдывать и ради чего, надо прекращать дискуссию..
Внятного ответа пока так и не услышал..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 442
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:48
Цитата:
Расскажете какие?
Кстати, появилась инфа от какого-то украинского политика, что перешеек между Херсонской областью и Крымом, что был заминирован, за неделю до событий разминировали, почему интересно?) (инфу конечно нужно проверять, Новая газета публиковала)
111:
вариантов было масса.
вариантов было масса.
Расскажете какие?
Кстати, появилась инфа от какого-то украинского политика, что перешеек между Херсонской областью и Крымом, что был заминирован, за неделю до событий разминировали, почему интересно?) (инфу конечно нужно проверять, Новая газета публиковала)
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