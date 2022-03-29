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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16000
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:40
#91
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Цитата:
111:
Другим то 30ти миллионам нужно что делать, убегать?

Ну либо второе. Выбирай ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9764
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:43
#92
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Цитата:
maxsaf:
Ну либо второе. Выбирай

Убежать целые народы не могут и все мы это прекрасно знаем.
Ни перед лицом врага, ни перед лицом неминуемой смерти.
А иначе, что за народ такой, кто не может постоять за своих женщин, своих детей..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9010
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:43
#93
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Цитата:
maxsaf:
Что поменялось. Обувь?)

Писатель в читатели больше не хочет. :lol: Наверное Путин виноват. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16000
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:46
#94
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Цитата:
111:
А иначе, что за народ такой, кто не может постоять за своих женщин, своих детей..

Ну ты стой) тебе же больше всех надо )
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9764
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:46
#95
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Цитата:
maxsaf:
понял, ты чо Путина разлюбил

Хм..
Я его не любил.
Но как союзника, уважать приходится.
Но как гражданин, против этой неоправданной бойни, где гибнет мирное население, где оно уничтожается в первую очередь.
Ну а Россия наш союзник и никуда не деться от этого, скажут напасть с юга, и мы обязаны это будем сделать.
Тут вот так вот..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9764
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:47
#96
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Цитата:
maxsaf:
Ну ты стой) тебе же больше всех надо )

Я и не бегу.
А что надо сделать, бежать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9764
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:52
#97
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Цитата:
maxsaf:
понял, ты чо Путина разлюбил?

Так и ты, сражался тут за честь 30ти миллионов украинцев, чтоб их не называли на одну букву.
Разлюбил свой народ то?
Обувь?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1090
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:55
#98
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Цитата:
111: Ты где будешь в это время, с семьей, защищать детей, женщин,

От кого защищать? От вооруженных ВСУ-шников, которые не выпускают в безопасную зону?Цитата:
111:
Почему этих пацанят , вчерашних детишек, надо объявлять нациками и уничтожать, что прикрываются своими матерьми?

Классная армия! Матерями прикрывается.
Ты сам то служил?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9764
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 12:59
#99
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Цитата:
serg kost:
От кого защищать?

От врага.
Защищают семьи от врага извне.Цитата:
serg kost:
Классная армия! Матерями прикрывается.

Дитя не может пойти к матери?
Я не служил, но и ты не был на бойнях, где врага нет, есть только ракеты и авиабомбы, наносимые за крен знает какое расстояние..
То есть ты бы в 18 лет или даже больше, не побежал бы к семье?

[Исправлено: 111, 29.03.2022 - 13:03]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9764
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:01
#100
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Цитата:
serg kost:
Классная армия! Матерями прикрывается.

При бомбежке своего родного города, своего дома, я бы не смотря ни на что, побежал бы спасать семью и быть с ними до последнего вздоха.
Иначе что ты за мужчина..
Я нет, не победал бы в степь в районе Куная, смотря как бомбардировщики и системы залпового огня уничтожают мой дом, мою семью, моего сына..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1090
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:30
#101
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Из армии с автоматом побежал бы домой?
Или засел бы в своей квартире вместе с детьми и матерью, и отстреливался оттуда?
Пиши ещё, бумага всё стерпит...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9010
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:32
#102
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ВСУ не выпускает украинцев по гуманитарным корридорам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9764
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:39
#103
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Цитата:
serg kost:
армии с автоматом побежал бы домой?

Ты где там видишь армию?
Она на передовой, она почти пала.
В Киеве может еще что то.
В городах охраняют свои семьи такие вот пацанята и да, для меня семья, если вижу как горит мой дом, важнее.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9764
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:44
#104
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Да уж..
До чего мы только не дойдем, чтобы оправдать убийства этих детей..
Думаю если аргументы закончились, как все это оправдывать и ради чего, надо прекращать дискуссию..
Внятного ответа пока так и не услышал..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
442
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 13:48
#105
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Цитата:
111:
вариантов было масса.

Расскажете какие?

Кстати, появилась инфа от какого-то украинского политика, что перешеек между Херсонской областью и Крымом, что был заминирован, за неделю до событий разминировали, почему интересно?) (инфу конечно нужно проверять, Новая газета публиковала)
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