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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9741
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 01:31
#76
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Цитата:
maxsaf:
Северная Корея испытывает у себя ядерное оружие

Хм..
Точняк.
На нее нападать не надо.
А вот кто у себя водоводы отключает или включает, конечно же, достоин того, чтобы начать бомбить их мирные города..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1937
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 02:02
#77
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15992
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 03:40
#78
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Цитата:
111:
достоин того, чтобы начать бомбить их мирные города..

Ну так а до этого ВСУшники бомбили мирные поселения, и жертв среди мирного населения было не мало, и могло быть еще больше, потому что конца и края не было видно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9741
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 03:58
#79
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Цитата:
maxsaf: Северо-Крымский канал впервые за последние 8 лет полностью заполнили водой,

Цитата:
maxsaf: Когда Америка скинула бомбы на Хиросиму и Нагасаки,

Цитата:
maxsaf: Северная Корея испытывает у себя ядерное оружие. Че
Цитата:
maxsaf:
Ну так а до этого ВСУшники

Хм..
Ты прыгаешь туда сюда, короче тебе лишь бы хоть чем, но оправдать убийства детей и мирных жителей.
Одной линии не можешь придерживаться..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9741
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 04:00
#80
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Цитата:
maxsaf:
могло быть еще больше,

Могло ли быть три миллиона беженцев и разрушенные дома по всей Украине, с горящими детьми, стариками, женщинами в огне..
Думаешь спецоперация началась со слов Гадалок?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9741
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 11:33
#81
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Цитата:
таноми52:
спекулировать детьми. Пусть нацики прикрываются детьми, но Россия не должна допустить даже слезинки ребёнка! Только она во всей Вселенной ДОЛЖНА быть ВСЕГДА белой и пушистой! Даже ценой своей гибели!

Хм..
То есть сами жизни детей, стариков, женщин не важны.
Кстати, почему ты аккуратно не вставила мои же слова о мирных женщинах и стариках, ну да ладно, главное же игра слов по твоему.
Идем дальше, жизнь детей не важна, в этом для тебя важнее то, что кто то кричит об этом.
То есть убили и убили дитя, надо переступить и идти дальше?
Это как?
Я вот представляю, а что если бы...
Да в голове не укладывается!
У меня есть дети и мне этого не понять, что если чьих то детей не лишат жизни, то
Цитата:
таноми52:
Даже ценой своей гибели!

Хм.., Россия погибнет?
Это что еще за новшество такое?
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