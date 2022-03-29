Отправлено: - 11:33

таноми52:

спекулировать детьми. Пусть нацики прикрываются детьми, но Россия не должна допустить даже слезинки ребёнка! Только она во всей Вселенной ДОЛЖНА быть ВСЕГДА белой и пушистой! Даже ценой своей гибели!

таноми52:

Даже ценой своей гибели!

Цитата:Хм..То есть сами жизни детей, стариков, женщин не важны.Кстати, почему ты аккуратно не вставила мои же слова о мирных женщинах и стариках, ну да ладно, главное же игра слов по твоему.Идем дальше, жизнь детей не важна, в этом для тебя важнее то, что кто то кричит об этом.То есть убили и убили дитя, надо переступить и идти дальше?Это как?Я вот представляю, а что если бы...Да в голове не укладывается!У меня есть дети и мне этого не понять, что если чьих то детей не лишат жизни, тоЦитата:Хм.., Россия погибнет?Это что еще за новшество такое?