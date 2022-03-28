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К 2023 году зарплата врачей составит 550 тысяч тенге - Ажар Гиният
К 2023 году зарплата врачей составит 550 тысяч тенге - Ажар Гиният
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