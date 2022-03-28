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≡ К 2023 году зарплата врачей составит 550 тысяч тенге - Ажар Гиният
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43890
К 2023 году зарплата врачей составит 550 тысяч тенге - Ажар Гиният
Отправлено: 28.03.22 - 16:49
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К 2023 году средняя зарплата врачей составит 550 тысяч тенге и будет выше средней зарплаты в Казахстане в 2,5 раза. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният на встрече со студентами медицинского университета в Алматы.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
253
Re: К 2023 году зарплата врачей составит 550 тысяч тенге - Ажар...
Отправлено: 28.03.22 - 16:49
#1
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вы верите? я лично нет
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9741
Re: К 2023 году зарплата врачей составит 550 тысяч тенге - Ажар...
Отправлено: 28.03.22 - 17:52
#2
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Вот врачам и учителям согласен, в первую очередь.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1477
К 2023 году зарплата врачей составит 550 тысяч тенге - Ажар Гиният
Отправлено: 29.03.22 - 10:00
#3
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Это как-то отразится на качестве медицинских услуг?

[Исправлено: КГСПС, 29.03.2022 - 10:03]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2742
К 2023 году зарплата врачей составит 550 тысяч тенге - Ажар Гиният
Отправлено: 29.03.22 - 11:14
#4
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Цитата:
КГСПС:
Это как-то отразится на качестве медицинских услуг?


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