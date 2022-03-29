Отправлено: - 03:40

111:

достоин того, чтобы начать бомбить их мирные города..

Цитата:Ну так а до этого ВСУшники бомбили мирные поселения, и жертв среди мирного населения было не мало, и могло быть еще больше, потому что конца и края не было видно.