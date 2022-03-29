Отправлено: - 01:31

maxsaf:

Северная Корея испытывает у себя ядерное оружие

Цитата:Хм..Точняк.На нее нападать не надо.А вот кто у себя водоводы отключает или включает, конечно же, достоин того, чтобы начать бомбить их мирные города..