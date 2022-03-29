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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9725
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 01:31
#76
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Цитата:
maxsaf:
Северная Корея испытывает у себя ядерное оружие

Хм..
Точняк.
На нее нападать не надо.
А вот кто у себя водоводы отключает или включает, конечно же, достоин того, чтобы начать бомбить их мирные города..
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1936
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 02:02
#77
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