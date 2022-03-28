Re: За 20 дней февраля из стабфонда выбрали 116 т сахара, за...

Отправлено: - 00:50

Рынок не обманешь,в 2021г в стабфонде сахар был дороже чем у оптовиков на складской,поэтому нафик никому не нужен,в феврале 2022 началась война,сахар за один день подорожал на 100% и естественно все кому давали,ринулись в стабфонд.Кстати когда происходят вот такие кризисы,то дают не всем ,а только избранным супермаркетам,поэтому уважаемые покупатели прежде чем выливать весь негатив по поводу цен ,на продавцов в магазине у дома, пожалуйста поймите нас правильно,мы закупаем товар по рыночным ценам,например сахар на 25 марта на складской стоил 480 тнг и естественно в рознице он никак не будет дешевле.