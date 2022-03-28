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≡ За 20 дней февраля из стабфонда выбрали 116 т сахара, за весь прошлый год — 18 т
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43889
За 20 дней февраля из стабфонда выбрали 116 т сахара, за весь прошлый год — 18 т
Отправлено: 28.03.22 - 17:54
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Сегодня, 28 марта, о мерах по стабилизации цен на продукты питания говорили на аппаратном совещании в городском акимате. В первую очередь, обсудили ситуацию по снабжению сахаром.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
230
Re: За 20 дней февраля из стабфонда выбрали 116 т сахара, за...
Отправлено: 28.03.22 - 17:54
#1
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В магазине Доминго, по Горняков, Рудный, сахар по 670 тенге
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9725
Re: За 20 дней февраля из стабфонда выбрали 116 т сахара, за...
Отправлено: 28.03.22 - 17:58
#2
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Вот тебе и удержание по 289..
Вообще кто это придумал?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9725
Re: За 20 дней февраля из стабфонда выбрали 116 т сахара, за...
Отправлено: 28.03.22 - 17:59
#3
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Цитата:
Alehander:
Рудный, сахар по 670 тенге

Те которые набрали 116 тонн..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8570
Re: За 20 дней февраля из стабфонда выбрали 116 т сахара, за...
Отправлено: 29.03.22 - 00:50
#4
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Рынок не обманешь,в 2021г в стабфонде сахар был дороже чем у оптовиков на складской,поэтому нафик никому не нужен,в феврале 2022 началась война,сахар за один день подорожал на 100% и естественно все кому давали,ринулись в стабфонд.Кстати когда происходят вот такие кризисы,то дают не всем ,а только избранным супермаркетам,поэтому уважаемые покупатели прежде чем выливать весь негатив по поводу цен ,на продавцов в магазине у дома, пожалуйста поймите нас правильно,мы закупаем товар по рыночным ценам,например сахар на 25 марта на складской стоил 480 тнг и естественно в рознице он никак не будет дешевле.
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