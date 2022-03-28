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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9721
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 23:39
#61
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Цитата:
maxsaf:
Что можно?

Можно и по другому, вариантов было масса..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9721
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 23:42
#62
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Цитата:
maxsaf:
Когда Америка скинула бомбы на Хиросиму и Нагасаки, невинных детей вывезли перед этим

Ты сравниваешь братские народы в то время, с врагами как Америка и Япония?
То есть мы в то время были враги с украинцами, как с немецкими СС?
Америка бомбила Канаду быть может, или Германия Австрию?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9721
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 23:44
#63
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Цитата:
Don Julio:
сиертями

Жалобы на мои толстенькие пальчики в смартфоне и то, что я не проверяю текст..
Ну чем же еще парировать, раз слаб в дискуссии?
Згачит и не надо думаю начинать дискутировать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9721
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 23:45
#64
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Цитата:
maxsaf:
Когда Америка скинула

Еще Перл Харбор или как там его вспомни..
Там конкретная бойня была друг против друга и они всегда были врагами.
Мы с украинским народом никогда.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9721
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 23:50
#65
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Информацию перестали давать даже по РБК.
А то что этот, Юрий Подоляка по моему, ну там тоже, он уверенно говорил что неделя и все, и стрелками там рисовал.
Но уже месяц прошел.
Еще с Пололякой там в очках был, тот тоже хорошо говорит, но тоже запоздало.
Информации нет.
Но как услышал 155 детей, как российские политологи оправдывают их сиерть, мол так будет лучше, становится противно..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15988
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:07
#66
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Цитата:
111:

Цитата:
Северо-Крымский канал впервые за последние 8 лет полностью заполнили водой, сообщил РИА Новости

Мож надо было еще 8 лет подождать?
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2907
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:14
#67
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9721
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:25
#68
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Цитата:
maxsaf:
Мож надо было еще 8 лет подождать?

Подождать чего?
Крым это Россия, Донбас там, Луганск.
И почему надо истреблять мирных граждан другой страны,требуя от них что то там себе протянуть, открыть и тд?
Вообще то договариваются в первую очередь.
Россия прокладывает крен знает куда трубы,и что, из за какого то водовода теперь надо начинать эту бойню?
Мы же не нападаем на Киргизию или Узбекистан из за того, что нам нужна энергия или реки какие то?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15988
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:33
#69
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Цитата:
111:
И почему надо истреблять мирных граждан другой страны,требуя от них что то там себе протянуть, открыть и тд?

А че Америка на этот вопрос отвечает обычно?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9721
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:37
#70
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Цитата:
maxsaf:
Америка на этот вопрос отвечает обычно?

Она причем тут вообще, при делёжке водовода?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9721
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:39
#71
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Она лишь пользуется, у них это бизнес.
Мне интересно, у нас это тоже бизнес, ради того, что Россия не может себе в Россию построить водовод, надо идти на человеческие жертвы мирных граждан?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15988
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:42
#72
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Цитата:
111:
Она причем тут вообще, при делёжке водовода?

А с какой целью перекрывали воду?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9721
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:44
#73
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Цитата:
maxsaf:
какой целью перекрывали воду?

Не знаю, их страна, что хотят то и делают в ней..
Или не должны?
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