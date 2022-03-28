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Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Куратор темы: Muad Dib
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 23:39
Цитата:
Можно и по другому, вариантов было масса..
maxsaf:
Что можно?
Что можно?
Можно и по другому, вариантов было масса..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 23:42
Цитата:
Ты сравниваешь братские народы в то время, с врагами как Америка и Япония?
То есть мы в то время были враги с украинцами, как с немецкими СС?
Америка бомбила Канаду быть может, или Германия Австрию?
maxsaf:
Когда Америка скинула бомбы на Хиросиму и Нагасаки, невинных детей вывезли перед этим
Когда Америка скинула бомбы на Хиросиму и Нагасаки, невинных детей вывезли перед этим
Ты сравниваешь братские народы в то время, с врагами как Америка и Япония?
То есть мы в то время были враги с украинцами, как с немецкими СС?
Америка бомбила Канаду быть может, или Германия Австрию?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 23:44
Цитата:
Жалобы на мои толстенькие пальчики в смартфоне и то, что я не проверяю текст..
Ну чем же еще парировать, раз слаб в дискуссии?
Згачит и не надо думаю начинать дискутировать..
Don Julio:
сиертями
сиертями
Жалобы на мои толстенькие пальчики в смартфоне и то, что я не проверяю текст..
Ну чем же еще парировать, раз слаб в дискуссии?
Згачит и не надо думаю начинать дискутировать..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 23:45
Цитата:
Еще Перл Харбор или как там его вспомни..
Там конкретная бойня была друг против друга и они всегда были врагами.
Мы с украинским народом никогда.
maxsaf:
Когда Америка скинула
Когда Америка скинула
Еще Перл Харбор или как там его вспомни..
Там конкретная бойня была друг против друга и они всегда были врагами.
Мы с украинским народом никогда.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 23:50
Информацию перестали давать даже по РБК.
А то что этот, Юрий Подоляка по моему, ну там тоже, он уверенно говорил что неделя и все, и стрелками там рисовал.
Но уже месяц прошел.
Еще с Пололякой там в очках был, тот тоже хорошо говорит, но тоже запоздало.
Информации нет.
Но как услышал 155 детей, как российские политологи оправдывают их сиерть, мол так будет лучше, становится противно..
А то что этот, Юрий Подоляка по моему, ну там тоже, он уверенно говорил что неделя и все, и стрелками там рисовал.
Но уже месяц прошел.
Еще с Пололякой там в очках был, тот тоже хорошо говорит, но тоже запоздало.
Информации нет.
Но как услышал 155 детей, как российские политологи оправдывают их сиерть, мол так будет лучше, становится противно..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:07
Цитата:
Цитата:
Мож надо было еще 8 лет подождать?
111:
Цитата:
Северо-Крымский канал впервые за последние 8 лет полностью заполнили водой, сообщил РИА Новости
Мож надо было еще 8 лет подождать?
(Пользователи)
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- 08.02.17
- Сообщений:
- 2907
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:14
Комментарий проходит проверку.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:25
Цитата:
Подождать чего?
Крым это Россия, Донбас там, Луганск.
И почему надо истреблять мирных граждан другой страны,требуя от них что то там себе протянуть, открыть и тд?
Вообще то договариваются в первую очередь.
Россия прокладывает крен знает куда трубы,и что, из за какого то водовода теперь надо начинать эту бойню?
Мы же не нападаем на Киргизию или Узбекистан из за того, что нам нужна энергия или реки какие то?
maxsaf:
Мож надо было еще 8 лет подождать?
Мож надо было еще 8 лет подождать?
Подождать чего?
Крым это Россия, Донбас там, Луганск.
И почему надо истреблять мирных граждан другой страны,требуя от них что то там себе протянуть, открыть и тд?
Вообще то договариваются в первую очередь.
Россия прокладывает крен знает куда трубы,и что, из за какого то водовода теперь надо начинать эту бойню?
Мы же не нападаем на Киргизию или Узбекистан из за того, что нам нужна энергия или реки какие то?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:33
Цитата:
А че Америка на этот вопрос отвечает обычно?
111:
И почему надо истреблять мирных граждан другой страны,требуя от них что то там себе протянуть, открыть и тд?
И почему надо истреблять мирных граждан другой страны,требуя от них что то там себе протянуть, открыть и тд?
А че Америка на этот вопрос отвечает обычно?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:37
Цитата:
Она причем тут вообще, при делёжке водовода?
maxsaf:
Америка на этот вопрос отвечает обычно?
Америка на этот вопрос отвечает обычно?
Она причем тут вообще, при делёжке водовода?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:39
Она лишь пользуется, у них это бизнес.
Мне интересно, у нас это тоже бизнес, ради того, что Россия не может себе в Россию построить водовод, надо идти на человеческие жертвы мирных граждан?
Мне интересно, у нас это тоже бизнес, ради того, что Россия не может себе в Россию построить водовод, надо идти на человеческие жертвы мирных граждан?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:42
Цитата:
А с какой целью перекрывали воду?
111:
Она причем тут вообще, при делёжке водовода?
Она причем тут вообще, при делёжке водовода?
А с какой целью перекрывали воду?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 29.03.22 - 00:44
Цитата:
Не знаю, их страна, что хотят то и делают в ней..
Или не должны?
maxsaf:
какой целью перекрывали воду?
какой целью перекрывали воду?
Не знаю, их страна, что хотят то и делают в ней..
Или не должны?
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