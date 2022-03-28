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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:54
#46
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Цитата:
Don Julio:
что, сербские или иракские дети, они что, не халяльные? Или почему там можно? Цитата:

Они чужаки.
Украинцы, русские, киргизы, свои.
Или ты родился после развала СССР, тогда понятно..
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