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Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Куратор темы: Muad Dib
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:16
В России же, чтобы поймать нациста или преступника, не разрушают целый дом, целый квартал.
Почему это можно делать с украинским народом?
Ну введите полицаев, пусть они там идут и ловят в городах украинских бандитов.
Мочить целые города с детьми зачем?
Почему это можно делать с украинским народом?
Ну введите полицаев, пусть они там идут и ловят в городах украинских бандитов.
Мочить целые города с детьми зачем?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:18
Цитата:
А че так можно было?
[Исправлено: maxsaf, 28.03.2022 - 22:18]
111:
Ну введите полицаев
Ну введите полицаев
А че так можно было?
[Исправлено: maxsaf, 28.03.2022 - 22:18]
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:18
Цитата:
Говорить, что начали бомбить мирных украинских жителей только потому, что Путин хочет отказаться от доллара, ну это по крайней мере глупо..
Don Julio:
что, если ты борешься "за доллар"? Это меняет всю картину?
что, если ты борешься "за доллар"? Это меняет всю картину?
Говорить, что начали бомбить мирных украинских жителей только потому, что Путин хочет отказаться от доллара, ну это по крайней мере глупо..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:20
Цитата:
Модно не модно, но жизнь убитых детей это не оправдывает..
Мы говорим США убийца, разбомбило того то и того то.
Но теперь пользуемся так же этим, убивая и калеча, ради чего кстати?
maxsaf:
А че так модно было
А че так модно было
Модно не модно, но жизнь убитых детей это не оправдывает..
Мы говорим США убийца, разбомбило того то и того то.
Но теперь пользуемся так же этим, убивая и калеча, ради чего кстати?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:26
И главное калечим не какую то Сербию или Ирак, калечим своих же, с которыми когда то жили вместе, бок о бок.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 246
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:30
Цитата:
Так же "этим", это ковровые бомбардировки?
Если бы Россия действовала теми же методами, что и США, её армия уже была бы у польской границы.
111:
так же этим
так же этим
Так же "этим", это ковровые бомбардировки?
Если бы Россия действовала теми же методами, что и США, её армия уже была бы у польской границы.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:33
Цитата:
Да ладно то уже сочинять..
Действует ровно так же, огнем и танками..
Ах да, дети и мирные граждане не гибнут, ни теряют родных, не теряют нажитое имущество..
Или гибнут как то красиво, как в кино, прославляя российские бомбы, которые им несут смерть?
Skeptic:
Если бы Россия действовала теми же методами, что и США, её армия уже была бы у польской границы.
Если бы Россия действовала теми же методами, что и США, её армия уже была бы у польской границы.
Да ладно то уже сочинять..
Действует ровно так же, огнем и танками..
Ах да, дети и мирные граждане не гибнут, ни теряют родных, не теряют нажитое имущество..
Или гибнут как то красиво, как в кино, прославляя российские бомбы, которые им несут смерть?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:36
Я вот в фасебуке, защищаю Россию, Путина как союзника.
Но на некоторые вопросы все же нет у меня ответа, почему так жестоко то?
Почему нет информации, тот же ойроньюс заблокировали, дождь, артисов там начали кошмарить, да много чего.
Значит что то вме таки не так идет?
Но на некоторые вопросы все же нет у меня ответа, почему так жестоко то?
Почему нет информации, тот же ойроньюс заблокировали, дождь, артисов там начали кошмарить, да много чего.
Значит что то вме таки не так идет?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:39
Цитата:
А ты уверен что всех детей на Украине лично Путин убил?
111:
Но на некоторые вопросы все же нет у меня ответа, почему так жестоко то?
Но на некоторые вопросы все же нет у меня ответа, почему так жестоко то?
А ты уверен что всех детей на Украине лично Путин убил?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:41
Да, мы должны быть с Россией, так как она союзник наш и должны воевать с Украиной, должны как союзники бомбить и все такое.
Но вот ради чего?
Если мы уничтожим пару сотен украинскиз детишек, нам от этого легче что ли станет.
Ну хорошо, не будет доллара, будет тенге, нам будет легче чем например?
Но вот ради чего?
Если мы уничтожим пару сотен украинскиз детишек, нам от этого легче что ли станет.
Ну хорошо, не будет доллара, будет тенге, нам будет легче чем например?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:44
Цитата:
Их убила война, их убила Спецоперация.
Не было бы ее ннкто бы не помер из них.
Неужели непонятно?
Или бы украинцы все равно бы начали убивать своих детей просто так, не будь спецоперации?
maxsaf:
ты уверен что всех детей на Украине лично Путин
ты уверен что всех детей на Украине лично Путин
Их убила война, их убила Спецоперация.
Не было бы ее ннкто бы не помер из них.
Неужели непонятно?
Или бы украинцы все равно бы начали убивать своих детей просто так, не будь спецоперации?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 869
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:47
Цитата:
Ну отчего же глупо?
Ты же сказал?
Ты же не хочешь сказать, что ты сказал глупость?
Или таки, да?
Цитата:
А что, сербские или иракские дети, они что, не халяльные?
Или почему там можно?
Цитата:
А здесь, таки всё наоборот!
Таки что это могло бы означать!?
Может это могло означать, что у тебя много свободного времени для роста мании величия, для чтобы из ничта ты бы стал бы випперсонажем?
111:
Говорить, что начали бомбить мирных украинских жителей только потому, что Путин хочет отказаться от доллара, ну это по крайней мере глупо..
Говорить, что начали бомбить мирных украинских жителей только потому, что Путин хочет отказаться от доллара, ну это по крайней мере глупо..
Ну отчего же глупо?
Ты же сказал?
Ты же не хочешь сказать, что ты сказал глупость?
Или таки, да?
Цитата:
111:
И главное калечим не какую то Сербию или Ирак, калечим своих же, с которыми когда то жили вместе, бок о бок.
И главное калечим не какую то Сербию или Ирак, калечим своих же, с которыми когда то жили вместе, бок о бок.
А что, сербские или иракские дети, они что, не халяльные?
Или почему там можно?
Цитата:
111:
Я вот в фасебуке, защищаю Россию, Путина как союзника.
Я вот в фасебуке, защищаю Россию, Путина как союзника.
А здесь, таки всё наоборот!
Таки что это могло бы означать!?
Может это могло означать, что у тебя много свободного времени для роста мании величия, для чтобы из ничта ты бы стал бы випперсонажем?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:51
Гитлер..
Тоже ведь делал спецоперацию.
Но не делай он ее, у нас бы погибло 27 или сколько там миллионов, тогда как у немцев убито было значительно меньше?
Гитлер тоже ведь боялся коммунистическую угрозу, как Путин боится Нато?
И теперь что, нападать как Гитлер, на вмех, кто слабее?
Он за сколько там суток завоевывал страны?
Сколько там потерь было у них?
Тоже ведь делал спецоперацию.
Но не делай он ее, у нас бы погибло 27 или сколько там миллионов, тогда как у немцев убито было значительно меньше?
Гитлер тоже ведь боялся коммунистическую угрозу, как Путин боится Нато?
И теперь что, нападать как Гитлер, на вмех, кто слабее?
Он за сколько там суток завоевывал страны?
Сколько там потерь было у них?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:51
Цитата:
Я лишь возразил
Don Julio:
Ты же сказал?
Ты же сказал?
Я лишь возразил
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:53
Цитата:
Здесь я никого не осуждаю, а там вас таких большинство, и мне приятно иметь дело не с меньшинством, а когда противника гораздо больше..
Don Julio:
здесь, таки всё наоборот!
здесь, таки всё наоборот!
Здесь я никого не осуждаю, а там вас таких большинство, и мне приятно иметь дело не с меньшинством, а когда противника гораздо больше..
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