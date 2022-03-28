Отправлено: - 22:47

111:

Говорить, что начали бомбить мирных украинских жителей только потому, что Путин хочет отказаться от доллара, ну это по крайней мере глупо..

111:

И главное калечим не какую то Сербию или Ирак, калечим своих же, с которыми когда то жили вместе, бок о бок.

111:

Я вот в фасебуке, защищаю Россию, Путина как союзника.

Цитата:Ну отчего же глупо?Ты же сказал?Ты же не хочешь сказать, что ты сказал глупость?Или таки, да?Цитата:А что, сербские или иракские дети, они что, не халяльные?Или почему там можно?Цитата:А здесь, таки всё наоборот!Таки что это могло бы означать!?Может это могло означать, что у тебя много свободного времени для роста мании величия, для чтобы из ничта ты бы стал бы випперсонажем?