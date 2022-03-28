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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:16
#31
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В России же, чтобы поймать нациста или преступника, не разрушают целый дом, целый квартал.
Почему это можно делать с украинским народом?
Ну введите полицаев, пусть они там идут и ловят в городах украинских бандитов.
Мочить целые города с детьми зачем?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15982
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:18
#32
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Цитата:
111:
Ну введите полицаев

А че так можно было? :-o

[Исправлено: maxsaf, 28.03.2022 - 22:18]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:18
#33
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Цитата:
Don Julio:
что, если ты борешься "за доллар"? Это меняет всю картину?

Говорить, что начали бомбить мирных украинских жителей только потому, что Путин хочет отказаться от доллара, ну это по крайней мере глупо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:20
#34
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Цитата:
maxsaf:
А че так модно было

Модно не модно, но жизнь убитых детей это не оправдывает..
Мы говорим США убийца, разбомбило того то и того то.
Но теперь пользуемся так же этим, убивая и калеча, ради чего кстати?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:26
#35
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И главное калечим не какую то Сербию или Ирак, калечим своих же, с которыми когда то жили вместе, бок о бок.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
246
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:30
#36
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Цитата:
111:
так же этим

Так же "этим", это ковровые бомбардировки?
Если бы Россия действовала теми же методами, что и США, её армия уже была бы у польской границы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:33
#37
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Цитата:
Skeptic:
Если бы Россия действовала теми же методами, что и США, её армия уже была бы у польской границы.

Да ладно то уже сочинять..
Действует ровно так же, огнем и танками..
Ах да, дети и мирные граждане не гибнут, ни теряют родных, не теряют нажитое имущество..
Или гибнут как то красиво, как в кино, прославляя российские бомбы, которые им несут смерть?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:36
#38
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Я вот в фасебуке, защищаю Россию, Путина как союзника.
Но на некоторые вопросы все же нет у меня ответа, почему так жестоко то?
Почему нет информации, тот же ойроньюс заблокировали, дождь, артисов там начали кошмарить, да много чего.
Значит что то вме таки не так идет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15982
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:39
#39
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Цитата:
111:
Но на некоторые вопросы все же нет у меня ответа, почему так жестоко то?

А ты уверен что всех детей на Украине лично Путин убил?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:41
#40
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Да, мы должны быть с Россией, так как она союзник наш и должны воевать с Украиной, должны как союзники бомбить и все такое.
Но вот ради чего?
Если мы уничтожим пару сотен украинскиз детишек, нам от этого легче что ли станет.
Ну хорошо, не будет доллара, будет тенге, нам будет легче чем например?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:44
#41
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Цитата:
maxsaf:
ты уверен что всех детей на Украине лично Путин

Их убила война, их убила Спецоперация.
Не было бы ее ннкто бы не помер из них.
Неужели непонятно?
Или бы украинцы все равно бы начали убивать своих детей просто так, не будь спецоперации?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
869
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:47
#42
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Цитата:
111:
Говорить, что начали бомбить мирных украинских жителей только потому, что Путин хочет отказаться от доллара, ну это по крайней мере глупо..

Ну отчего же глупо?
Ты же сказал?
Ты же не хочешь сказать, что ты сказал глупость?
Или таки, да?
:lol:
Цитата:
111:
И главное калечим не какую то Сербию или Ирак, калечим своих же, с которыми когда то жили вместе, бок о бок.

А что, сербские или иракские дети, они что, не халяльные?
Или почему там можно?
Цитата:
111:
Я вот в фасебуке, защищаю Россию, Путина как союзника.

А здесь, таки всё наоборот!
Таки что это могло бы означать!?
Может это могло означать, что у тебя много свободного времени для роста мании величия, для чтобы из ничта ты бы стал бы випперсонажем?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:51
#43
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Гитлер..
Тоже ведь делал спецоперацию.
Но не делай он ее, у нас бы погибло 27 или сколько там миллионов, тогда как у немцев убито было значительно меньше?
Гитлер тоже ведь боялся коммунистическую угрозу, как Путин боится Нато?
И теперь что, нападать как Гитлер, на вмех, кто слабее?
Он за сколько там суток завоевывал страны?
Сколько там потерь было у них?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:51
#44
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Цитата:
Don Julio:
Ты же сказал?

Я лишь возразил
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 22:53
#45
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Цитата:
Don Julio:
здесь, таки всё наоборот!

Здесь я никого не осуждаю, а там вас таких большинство, и мне приятно иметь дело не с меньшинством, а когда противника гораздо больше..
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