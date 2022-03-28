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≡ Новый аким Костаная завел аккаунт в Instagram
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43889
Новый аким Костаная завел аккаунт в Instagram
Отправлено: 28.03.22 - 17:57
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Страница нового главы областного центра Марата ЖУНДУБАЕВА была создана сегодня, 28 марта. На ней он уже опубликовал два поста. Первый пост - знакомство с горожанами. В нем же он призвал жителей делится предложениями и задавать вопросы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9704
Re: Новый аким Костаная завел аккаунт в Instagram
Отправлено: 28.03.22 - 17:57
#1
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Вообще у нас какое то наплевательское отношение к информации.
Госслужащие не должны красоваться в иностранном инстаграмме, по примеру российского Росграмма, мы должны создать Казахграмм..
Может Казахлитр..
Кому как..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
869
Re: Новый аким Костаная завел аккаунт в Instagram
Отправлено: 28.03.22 - 22:00
#2
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Цитата:
Открытость и доступность - наш принцип в работе.  Здесь вы можете задавать вопросы и делиться предложениями в целях улучшения дальнейшего развития областного центра.

Неожиданный поворот!
Никогда такого не было, и вот опять, случилось!
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15982
Re: Новый аким Костаная завел аккаунт в Instagram
Отправлено: 28.03.22 - 22:13
#3
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Юджин сможет теперь вопросы и ответы скринитьи сюда выкладывать)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8390
Новый аким Костаная завел аккаунт в Instagram
Отправлено: 28.03.22 - 22:42
#4
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Цитата:
maxsaf:
Юджин сможет теперь вопросы и ответы скринитьи сюда выкладывать)

У меня нет личного аккаунта в инстаграм.
Но просматриваю периодически.
На нового акима с его 2-мя фотками уже 1272 человека подписались...
Интересно на что они надеются?
Хоть вот один, разместив под фото Жундубаева комментарий, надеется...ПРОДАТЬ ГАРАЖ... то ли акиму, то ли еще кому)
Там и без меня вопросы и просьбы начали задавать... ответов пока нет.
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