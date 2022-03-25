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≡ Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43889
Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 25.03.22 - 06:27
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Я проживаю в Рудном с 2004 года. 18 лет. Для человека это время осознания и взросления, время выбора своего пути, время вступления во взрослую жизнь, самоидентификации, время мечтаний. Вот только когда речь идет о городе, в котором я родился и в который вернулся жить, уже будучи взрослым и семейным человеком, время в этом городе остановилось лет этак 30 назад. В аккурат совпадает со временем развала СССР и временем объявленной независимости. Мысли об этой именно статье я вынашивал уже более полугода, так или иначе, обозначая различные части мозаики, из которой складывается жизнь и восприятие города. И да, я хочу писать вновь о некрасивом.
Читать статью

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9690
Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 28.03.22 - 19:54
#15
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Думал за сегодня уберут, нет..
Речка небо голубое, это все мое родное..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15978
Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 28.03.22 - 20:44
#16
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Цитата:
таноми52:
Кстати, известен инвестициями в проект "Город будущего" (смарт Акколь),где обкатываются цифровые технологии, в частности, система распознования лиц

Город будущего это где вода горячая круглый год и мусор из мусорных баков через край не вываливается ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2950
Re: Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 28.03.22 - 21:06
#17
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Цитата:
111:
Отставать начал..


Не знаю как сейчас: -

раньше в пору моей молодости, в бытность профессиональным комсомольским работник, мы всегда наблюдали неформальное соревнование двух ведущих горкомов области: - Рудненский горком ЛКСМ Казахстана возглавляемым Бойко и Кустанайским горкомом ЛКСМ Казахстана возглавляемым Башковым, впоследствии избранным Первым секретарём обкома комсомола.

Зачастую победителем выходили рудничане, мы всегда думали это из-за того что у их покровителя в лице руководителя ССГПО ( 25% всей добываемой руды Советского Союза) была вертушка правительственной связи с Председателем Совета Министров СССР.

Кустанайцам помогало Бюро обкома партии, да и как не помогать "столичной" молодёжи, всё таки областной центр - лицо области.

Кустанайцев переодически обходили даже джетыгаринцы, в то время их возглавлял сильный лидер- Руслан Булудов.
Нынешниее кафе "Юрты" в Джетыгаре - это наследие Булудова.

Цитата:
111:
сегодня уберут,


С уборкой мусора - везде бардак: где я живу, в "Жана-Кала" - точно так же как и на рисунке - мусора валом, толком не убирают, он лётает по двору, за что деньги КСК берёт - непонятно ??

Элитный дом - "старанием" самих же проживающих там жильцов превратился в элементарный БИЧЁВСКИЙ дом. Там даже в подъезде натурально СРУТ и неделю человеческое гавно никто не убирает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9690
Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 28.03.22 - 21:14
#18
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Цитата:
ACROS:
Джетыгаре - это наследие Булудова.

Лисаковск раньше ездил, красотища, сейчас правда не знаю как
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