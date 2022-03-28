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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9690
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 18:04
#16
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Цитата:
serg kost:
Вот когда Казахстан отвяжется от доллара и евро, тогда и не будет Запад экспортировать свою инфляцию к нам. А то что же получается? Мы зарабатываем своим

Мы не зарабатываем и доллар ни причем.
Мы по дешевке распродали газ, нефть и руды с углем.
Дело не в долларе или рубле.
Дело во внутренней экономике..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1082
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 18:23
#17
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А за какую валюту мы продаём нефть и газ, зерно и удобрения, уголь и медь, уран и свинец?
Доллар при чём, и даже очень при чём.
США добавляет ничем не обеспеченные нолики в компьютере, и получает за это все необходимые ресурсы.
А когда избыток денег, пусть и виртуальных, и недостаток товара, то и происходит инфляция этих самых денег.
Вот, к примеру, поднимется средняя зарплата в стране до миллиона в месяц, и сколько тогда будет стоить квадратный метр жилья?
Или аренда квартиры, булка хлеба, литр бензина.
Нужно отвязываться от доллара и евро. Тогда Нацбанк напечатает столько тенге, сколько нужно стране.
А сейчас США печатают столько, сколько нужно им, без учёта интересов других стран.
У них интерес - накормить себя, и подешевле.
Но ведь это же не наш интерес?!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9690
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 18:27
#18
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Цитата:
serg kost:
Нужно отвязываться от доллара и евро. Т

Казахстанский тенге чем то обеспечен?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9690
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 18:28
#19
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Перейдут на рубли, просто немного подорожают цены для конечных потребителей и все.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9690
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 18:44
#20
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Цитата:
serg kost:
но и переход в торговле на рубли, и невмешательство

Без того, чтобы не сравнивать с землей города с жителями, разве отказаться от доллара не могли?
Это стоит горя убитых матерей, оплакивающих своих детей, даже если это украинцы по национальности?
Может на рубль можно было бы перейти как то по другому?
Профайл
MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
171
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 19:35
#21
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Кто на него нападал, призрак Бендеры или страх перед выборами в 2024?
К сожалению это не призрак, а настоящий фашизм, взрощенного на Украине властью.Поинтересуйтесь,как Мусолине вырастил
фашизм. Один в один.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1082
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 19:43
#22
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Цитата:
111:
Может на рубль можно было бы перейти как то по другому?

Как по другому можно было сделать, чтобы Европа сама начала рушить систему международной торговли?
Чтобы Запад сам отменил торговлю с Россией за евро и доллары?
На Украине не только идёт зачистка нацистов, но и борьба за независимость России от международного финансового (прежде всего американского) капитала.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2950
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 19:59
#23
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Цитата:
serg kost:
борьба за независимость России от международного финансового (прежде всего американского) капитала.


Серъёзно !?!? :lol: Тогда при чём тут Украина ??

Почему бы, в рамках освобождения зависимости от АМЕРИКАНСКОГО капитала, Путину не бомбить, например американскую Аляску ( ведь она тоже когда то была русской территории), чем украинский Львов ??
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1082
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 20:27
#24
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Хватило Украины.
Запад сам отказался что-то продавать России за евро и доллары.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12136
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 20:42
#25
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Цитата:
Muad Dib:
Если втянут страну в эту ненужную авантюру ради старческих идей возрождения СССР, потеряем своих ребят, потеряем экономику на десятилетия. Моя гражданская позиция, Казахстану нужно внимательно следить за ситуацией и вообще выходить из ОДКБ, если Путин начнет втягивать нас в этот котёл без дна.

Когда то давным давно один диктатор и военный преступник начал Большую войну в Европе
И когда понял что сил победить другую страну ему не хватает
Он запросил помощи у другого диктатора
Пришли свои войска друг! Мы же вас недавно спасли от анархии!
Ладно ответил второй диктатор,пришлю
Позвал своего помощника и приказал
Собери всех уголовников,фанатиков и радикалов,тех кто везде кричит на улицах "спасибо империи что спасла нас от анархистов!" Тех кто бегает с флагами той империи и вешает свастику на свои машины
Пусть едут воевать за свою любимую империю....их не жалко

Все совпадения случайны но такое в истории уже было)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15978
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 20:58
#26
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Цитата:
abaika95:
Все совпадения случайны но такое в истории уже было)

А у того диктатора была красная кнопка? Это важно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9690
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 21:10
#27
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Цитата:
serg kost:
На Украине не только идёт зачистка нацистов, но и борьба за независимость России от международного финансового (прежде всего американского) капитала.

Ты не ответил на вопрос.
Представь твой дом разбомбили, офис, дома родственников, убиты дети, бомбили очень хорошие и приличные люди, которые этим самым борятся против доллара.
Это оправдывает их действия?
Ты бы лично оправдал, что потеряв все ты лично, помог какой то борьбе с капитализмом, долларом, нацистами и прочими оправдательными суждениями, став беженцев без дома, с убитыми детьми, без ничего?
Профайл
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