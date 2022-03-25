Отправлено: - 21:06

111:

Отставать начал..

111:

сегодня уберут,

Цитата:Не знаю как сейчас: -раньше в пору моей молодости, в бытность профессиональным комсомольским работник, мы всегда наблюдали неформальное соревнование двух ведущих горкомов области: - Рудненский горком ЛКСМ Казахстана возглавляемым Бойко и Кустанайским горкомом ЛКСМ Казахстана возглавляемым Башковым, впоследствии избранным Первым секретарём обкома комсомола.Зачастую победителем выходили рудничане, мы всегда думали это из-за того что у их покровителя в лице руководителя ССГПО ( 25% всей добываемой руды Советского Союза) была вертушка правительственной связи с Председателем Совета Министров СССР.Кустанайцам помогало Бюро обкома партии, да и как не помогать "столичной" молодёжи, всё таки областной центр - лицо области.Кустанайцев переодически обходили даже джетыгаринцы, в то время их возглавлял сильный лидер- Руслан Булудов.Нынешниее кафе "Юрты" в Джетыгаре - это наследие Булудова.Цитата:С уборкой мусора - везде бардак: где я живу, в "Жана-Кала" - точно так же как и на рисунке - мусора валом, толком не убирают, он лётает по двору, за что деньги КСК берёт - непонятно ??Элитный дом - "старанием" самих же проживающих там жильцов превратился в элементарный БИЧЁВСКИЙ дом. Там даже в подъезде натурально СРУТ и неделю человеческое гавно никто не убирает..